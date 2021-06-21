疫苗抽獎．621｜附所有開放連結　點擊登記抽百萬足金、千萬凱滙

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-21 13:20

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】本港疫苗接種率偏低，為鼓勵更多人接種疫苗，政府早前公布一系列「谷針」措施，不少企業均響應呼籲，陸續推出抽獎等優惠。 而多間企業推出的獎品相當豐富，價值甚至逾千萬，包括新樓單位、999足金60両、一年無限坐郵輪等。下文將列舉出，已開放登記，並與疫苗接種相關的抽獎活動詳情。

已推出及即將推出的打疫苗抽獎優惠一覽 一文睇清所有抽獎方法及優惠

▼直擊獲送的1080萬抽獎禮物 凱滙3座47D單位▼

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▼恆基抽獎送999足金60両▼

恒基兆業集團推出的抽獎活動，於6月21日開始接受網上登記，9月16日截止，分別於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日、9月30日公布得獎名單。

年滿18歲以上的香港永久及非永久居民，均可登記抽獎。集團將於7月至9月間舉辦六次抽獎活動，每次均會送出999足金乙両。而9月20日為壓軸大抽獎，頭獎僅一名，可獨得999足金60両。

登記抽獎網站：https://www.hldluckydraw.hk/tc/index.html

疫苗抽獎｜9時起登記抽金 最多可獲足金61両 一文睇清登記詳情

▼信和抽獎送1,080萬元凱滙單位▼

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團推出的抽獎活動，於6月15日開始接受網上登記，9月1日截止，9月8日公布得獎名單。年滿18歲、持有效香港身分證的居民，包括家庭傭工亦能參加抽獎。信和將送出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位。

登記抽獎網站：https://www.vaccinationluckydraw.hk/tc/index.html

疫苗抽獎｜9時起登記抽凱滙 須填兩資料 最遲呢兩日要打第一針

▼星夢郵輪送一年無限Seacation▼

星夢郵輪推出的活動為「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，於6月10日開始接受網上登記，7月30日截止，8月6日公布得獎名單。年滿18歲的香港市民可參加抽獎，星夢郵輪將送出近400萬元的獎品，其中「終極大獎」為一年內無限次搭乘「雲頂夢號」豪華海景露台客房。

登記抽獎網站：https://campaign.dreamcruiseline.com/2021/sweepstake/tc/index.html疫苗抽獎優惠｜星夢郵輪大抽獎 大獎可一年無限次搭乘雲頂夢號

▼民建聯送100部華為手機▼

民建聯推出的抽獎活動，於6月21日開始接受登記，7月9日截止，市民只須於微信App關注「民建聯 香港」公眾號後，透過小程序登記便可參加抽獎。民建聯將送出100部華為手機，連同其他小禮品，獎品總值約100萬元。

民建聯會慶大抽獎 送出100部華為電話 已打兩針可參與