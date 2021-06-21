印裔男與女友認隱瞞行踪　女被告曾否認二人相識　信用卡揭露行踪

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-21 16:54

一名從杜拜抵港的印度裔男子，欲離開香港時被驗出感染新冠肺炎的變種病毒，之後涉嫌向衛生防護中心謊稱他在港期間沒有參與任何聚會，與他同住的菲籍女友更曾否認與印裔男相識。惟女方的信用卡顯示曾在愉景灣消費，並揭二人曾到多處遊歷，並在參一次聚會中感染11名密切接觸者。二人今（21日）在九龍城法院承認7項向授權人員提供虛假資料罪，印裔男稱因為不想家人被查問；女被告則感到後悔，並向公眾致歉。控方指男被告為「零號病人」。案件將於7月5日判刑，期間法庭會索取二人的背景報告。

男女被告是情侶關係

兩名被告：男子Syed Hohamed Rizvi（30歲，杜拜工程師）和女子Guadiz Victoria Marie Alcadie（31歲，護士），二人為情侶關係。控方透露，男被告為「零號病人」，在柴灣興華邨聚會感染11人。

辯方求情指，男被告因為不想家人被衛生署查問，才會隱瞞行蹤；女被告則稱感到後悔，並向公眾致歉。

男被告離港前被驗出感染肺炎病毒

案情指，男被告今年3月19日經杜拜抵港，完成隔離後前往女被告的佐敦單位居住。由於男被告之後打算離港，所以他進行病毒檢測，但結果呈陽性，女被告稍後亦被驗出染疫。

男被告曾稱忘記數天行程

及後，有衛生署護士致電男被告詢問其行蹤，但男被告稱忘記4月10日至12日期間的行程，但聲稱自己逗留在佐敦及尖沙咀，也沒有到訪任何餐廳，亦沒有與其他人接觸或參與聚會。

女被告曾否認認識男被告

而女被告收到護士來電時，起初否認認識男被告，後來承認曾與男被告到過長洲，而得知對方感染變種病毒後，又再改口稱不認識男被告，更馬上掛掉電話。

入境處人員後來再致電男被告，他聲稱4月10日留在女被告家中，未有外出，翌日曾去女被告家附近的超級市場購物，以及曾到尖沙咀買蛋糕，亦稱在4月13日沒有參與聚會。

查信用卡記錄發現曾到愉景灣

入境處人員調查女被告的信用卡記錄後，發現她曾在愉景灣用膳。入境處人員再向男被告查詢時，他才坦白曾到過東薈城、東涌永諾富特東薈城酒店、塘福村、及愉景灣。

參與者是家人 不認為是聚會

男被告在警誡下指，起初未有透露自己曾到東涌，因為不知道對方是否真的是護士，又解釋因為太多人致電給他，他未能確認來電者的身份。他不認為到訪興華村屬於聚會，因為參與者均是家人。

案件編號：KCCC1302/2021

2021年4月16日社區首宗發現新型變種病毒病例，多區居民曾需要送隔離營檢疫。(詳看下圖)