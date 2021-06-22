屯門區議員指「白牌煙」日增　銷售宣傳單張有增無減籲政府執法

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-22 13:17

全球新冠肺炎肆虐，吸煙除了危害身體健康，亦增加社區傳播風險。香港吸煙與健康委員會今年曾提議增加煙稅100%，以降低吸煙人口。不過屯門三聖區議員巫堃泰今日（22日）表示，發現區內「白牌煙」(即非傳統、不知名牌子煙草)的宣傳單張，有增無減，並觀察到網上社交及網購平台亦有疑似「白牌煙」的宣傳。 巫堃泰亦批評，控煙酒辦及海關態度不積極，雖然半年前曾回覆跟進事件，但情況並無改善，上月曾再次去信查詢，僅獲得「正在跟進」的回應。

去年至今屋邨「點心紙」宣傳「白牌煙」有增無減

屯門三聖區議員巫堃泰表示，去年七月收到市民投訴，指有不法集團以多管齊下方式，推廣違法的「白牌煙」。他從去年底開始收集俗稱「點心紙」的宣傳單張，發現屯門及葵青區的公共屋邨內的單張數量有增無減，設計風格相近。

與此同時，社交網上平台亦出現未完稅香煙(即私煙)及疑似「白牌煙」的宣傳。巫解釋，本港徵收每支煙1.9元的稅款，即一包煙稅款38元。而本港大部分香煙的建議售價為60元，若以此計算，370元一條10包的價格並不合理，「商人理論上係賺錢，冇理由係開善堂㗎？」

而根據《吸煙（公眾衛生）條例》，規定列明不能在任何印刷文件中刊有煙草廣告，不能將煙草廣告置於互聯網及不等展示煙草廣告的規定。

巫批評，該批網上平台並未列出檢查或警告字句，讓未成年人士不得觀看及購買煙草產品。他更批評某網購平台，指其網頁列出香煙的品牌名稱，讓用戶揀選購買，亦可能觸犯法例。

此外，巫亦觀察到不法集團已延伸至商戶，以低廉的價格售給報販等，協助其違法香煙「洗白」。他指，由於商戶並未接受相關教育，如在不知情下販售，亦可能觸犯法例。

斥海關及控煙酒辦不積極跟進

巫續指，曾於去年向海關及控酒煙辦了解截查「點心紙」的情況，只獲將跟進的回應。而上月再次去信查詢，亦同樣獲得將跟進的回應，斥事隔半年「白牌煙」違法宣傳的情況仍未改善。

巫批評，控煙酒辦只跟著警方到酒吧等場合以599F章執法，不打擊違法的「白牌煙」，形容為「捉雞仔」的行為，質疑其確實的控煙成效。「與其罰室內吸煙人士，點解唔從源頭入手？係一件好匪夷所思嘅事。」

巫認為，執法部門的無作為，令不法集團更肆無忌憚，讓「白牌煙」更容易流入市面。他建議，控煙酒辦應加強調查，堵截任何違法的煙草宣傳，亦應教育商場業主、報販等，向他們提供指引，以免商戶在不知情下誤墮法網。