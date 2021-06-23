新冠肺炎．最新｜今增兩宗輸入確診　連續18天社區無源頭不明個案

撰文：張嘉敏孔繁栩林穎嫺李恩慈朱海棋
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本港新冠肺炎疫情近日趨向緩和，本港昨日（22日）新增7宗個案，均是輸入個案，即本港已連續15日沒有本地個案，連續17日沒有源頭不明個案，昨初步確診現時少於5宗，料屬輸入個案。
疫苗接種計劃推展今日進入第118日，至昨累計有1,998,700名市民已打針，接種率為29.4%，尚欠約1,300人便達200萬人已打針，今日（23日）勢必超過。而政府計劃9月後關閉社區疫苗接種中心，最遲需在8月31日打第一劑科興或復必泰疫苗，目前只餘70日。環觀兩岸四地，本港接種比率不及內地及澳門，但高於台灣。
【14:22】衞生署衞生防護中心公布，今日新增兩宗確診個案，均為輸入個案，至今本港個案累計11899宗（包括11 898宗確診個案和一宗疑似個案）。
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部分地區已接種新冠疫苗比率。(Our World in Data )
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