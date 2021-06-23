新冠肺炎．最新｜大埔區多個屋苑納強檢　新峰花園、逸雅苑上榜

撰文： 張嘉敏 孔繁栩 林穎嫺 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-23 17:47

本港新冠肺炎疫情近日趨向緩和，本港今日（23日）新增2宗確診個案，均是輸入個案，即本港已連續16日沒有本地個案，連續18日沒有源頭不明個案。初步確診暫時少於5宗，不過本地「清零」情況恐斷纜，因一名居於大埔運頭塘邨5座運亨樓，在機場工作的男子初步確診，料屬本地個案。 當局在污水樣本檢測中，亦發現初確診男子大埔寓所附近一帶的污水樣本檢測呈陽性，並顯示污水內含甚高病毒量，將附近多個地點納入強檢，包括初確診男子居住的大埔運頭塘邨5座運亨樓、逸雅苑、德雅苑、景雅苑、新峰花園、御峰豪園、御峰苑、承峰及下碗窰等。

大埔污水檢測呈陽性病毒量高 新峰花園、逸雅苑等多個屋苑納強檢

【16:31】因應大埔指明範圍內採集的污水樣本檢測呈陽性，並顯示污水內含甚高病毒量，在大埔區劃定指定範圍，該範圍內的居民要強制檢測。根據當局公布的地圖資料，指明範圍內包括多個屋苑，包括大埔運頭塘邨5座運亨樓、逸雅苑、德雅苑、景雅苑、新峰花園、御峰豪園、御峰苑、承峰及下碗窰等。

任何在6月10日至23日期間，曾身處任何位於附錄劃定的區域內的大廈或構築物超過兩小時人士，包括住客、訪客及工作人員，須於6月25日或之前接受檢測。受檢人士若在6月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告規定。

大埔指明範圍內採集的污水樣本檢測呈陽性，並顯示污水內含甚高病毒量，該區域內的全部大廈或構築物需要強檢。

機場工作居大埔男染疫 帶變種病毒 大埔區多個屋苑須強制檢測

【15:10】消息指，一名居大埔男子初步確診，屬本地個案，料將送往臨時醫院接受隔離。

大埔區議員黃兆健表示，早前環保署在運頭塘一帶街井、逸雅苑污水樣本中，發現新冠病毒。即使未有確診個案，但環保署指，逸雅苑（逸榮閣、逸欣閣）將會納入第599J章下的強制檢測公告，居民需在限期前完成檢測。暫時未知區內其他屋苑污水樣本會否有病毒。￼

今日下午開始起，環保署指在運頭塘噴水池將設置檢測站供區內居民作自願檢測。環保署指政府將稍後頒布強制檢測公告，受檢人士需在二○二一年六月二十三日至二十五日期間進行檢測，才符合強制檢測公告的規定。

【14:22】衞生署衞生防護中心公布，今日新增兩宗確診個案，均為輸入個案，至今本港個案累計11899宗（包括11 898宗確診個案和一宗疑似個案）。

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部分地區已接種新冠疫苗比率。(Our World in Data )

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