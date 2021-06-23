創刊24年《飲食男女》刊劉健威專欄︰因政治原因　正面對停刊命運

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-23 18:22

保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》等3間相關公司資產，令其欠缺資金營運。《蘋果日報》宣布將於今（23日）午夜起停運，明日將發行最後一期報紙；《壹週刊》亦將於本月內停運。 壹傳媒在香港的最後一份媒體《飲食男女》，今午4點半亦刊出以《告別》為題的專欄，由作家劉健威撰文指，創刊近24年的《飲食男女》，「到了現在，因為政治原因，正面對停刊命運」，意味着壹傳媒在港全數媒體或會停運，屹立香港31年的傳媒王國，隨時畫下句號。 《飲食男女》至今未有官方公布和回應。

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《飲食男女》下午4時半在其facebook專頁及官方網站，均刊登一篇以《告別》為題的專欄，作者是為該刊撰寫專欄12年的食家劉健威。專欄一開首便指，「《飲食男女》創刊於一九九七年，正值香港歷史重大轉折之年；而到了現在，因為政治原因，正面對停刊命運。」他表示周刊因為政治原因而夭折，令人感到意外和可惜。

（《飲食男女》截圖）

劉健威形容，《飲食男女》曾是香港歷史上「辦得最好的一份飲食雜誌」，「叫好亦叫座」，曾創下同類型雜誌銷量最高紀錄，其對本港飲食文化亦起過不可磨滅的作用，過去廿多年的採訪，尤其是有關「老字號」的報道，更是重要的歷史紀錄。

▼6.22《蘋果日報》員工及支持者▼

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他表示，自己曾在《飲食男女》發表專欄12年，陪伴讀者成長，自己亦經歷了幾個人生階段，他對曾在該周刊工作的朋友致以深切敬意，「你們的努力成就了這份雜誌」、「你們是值得自豪和驕傲的——在紛亂的世道中，你們一直沒放棄過對美好事物的追求和宏揚。」他在文已更寄望日後可與這群昔日戰友「江湖再見！」

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《飲食男女》至今未有官方公布和回應，僅前日（21日）在facebook專頁表示會留守到最後，「我哋會謹守崗位，陪大家到最後。多謝各位餓底嘅關心同支持！ 」

《飲食男女》在1997年7月18日創刊，屹今23年，主要內容包括飲食、旅遊、環保及專欄，例如食肆介紹及特色飲食，世界各地旅遊專題等，初期隨《蘋果日報》附近，至2000年獨立發售，惟銷量下滑，翌年一度停刊，2002年起再與壹傳媒另一雜誌《忽然1周》合併出售。《飲食男女》其及曾多次與壹傳媒其他媒體合併和分拆，至2017年8月3日出版最後一期實體版，及後結束紙本經營，轉為數碼雜誌。

▼6.17警方進入壹傳媒大樓▼