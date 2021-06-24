新冠肺炎．最新｜運頭塘邨機場地勤或染Delta變種病毒　清零失守

撰文： 孔繁栩 張嘉敏 黃詠榆 林穎嫺 朱海棋 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-24 07:00

本港新冠肺炎疫情反彈，維持16日的本地零確診、18日無源頭不明個案紀錄，料今日雙雙斷纜。衞生署昨日（23日）公布錄得少於5宗初步確診，當中一宗為本地源頭不明個案，患者為居於大埔運頭塘邨運亨樓、在機場任地勤的27歲青年，他的深喉唾液樣本測試初步陽性及顯示帶有L452R變異病毒株，可能屬本地首名社區Delta病毒患者。 政府晚上宣布運亨樓需要突襲封區強檢，污水樣本檢測中，亦發現初確診男子大埔寓所附近一帶的污水樣本檢測呈陽性，並顯示污水內含甚高病毒量，多個地點納入強檢，包括初確診男子居住的大埔運頭塘邨運亨樓、逸雅苑、德雅苑、景雅苑、新峰花園、御峰豪園、御峰苑、承峰及下碗窰等。

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強制檢測｜染變種病毒大埔青年所到8處上榜 到訪者最遲周五強檢

【01:40】食物及衞生局公布強制檢測公告，居大埔運頭塘邨的27歲男機場地勤所到的8個地方上榜，主要是機場及大埔新達廣場和運頭塘商場，當中包括6月4日、7日、8日、11日或13日任何一日曾身處香港國際機場中場客運大樓的人士。在指日期曾人士須於本周五（25日）或之前，前往第一次強制檢測，在6月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，已完成2019冠狀病毒病疫苗接種亦須接受強制檢測，不獲豁免。

局方指因應最新的風險評估，就23日較早時間公布針對大埔指明範圍的強制檢測，區域內的全部學校亦被納入強制檢測公告。另外，深水埗崇真小學暨幼稚園(幼稚園部)由於爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該學校亦被納入強制檢測公告。已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。

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昨日總覽：新冠肺炎．6.23｜16日本地零確診斷纜 機場地勤染變種病毒

變種病毒｜機場男地勤初確診 大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測

居運頭塘邨機場地勤染變種病毒株 源頭不明 本地零確診斷纜

機場工作居大埔男染疫 帶變種病毒 大埔區多個屋苑須強制檢測

變種病毒｜運頭塘邨運亨樓封區強檢 居民：沖廁有臭味憂傳播

大埔污水檢測呈陽性病毒量高 新峰花園、逸雅苑等多個屋苑納強檢

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