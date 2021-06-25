新冠肺炎．最新｜住元朗御庭居19歲女抵英後確診　今增4宗輸入

撰文： 黃詠榆 李恩慈 鄭翠碧 朱海棋 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-25 17:47

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（23日）新增7宗確診個案，當中一宗為本地源頭不明個案，患者為居於大埔運頭塘邨運亨樓、在機場任港航地勤的27歲男子，帶有L452R變異病毒株。另外，因應英國疫情，政府將於下周一（28日）起，將當地上調至「甚高」風險地區，代表已打針人士來港亦須檢疫21日，不能扣減隔離期。

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染疫男地勤曾逗留採樣中心 變種病毒基因組與3印尼輸入個案吻合

【16:20】衞生署衞生防護中心公布，截至六月二十五日零時零分，新增4宗均為輸入個案。至今本港個案累計11 910宗（包括11 909宗確診個案和一宗疑似個案）。

此外，中心今日獲英國衞生當局通報一宗於英國確診的個案，涉及一名19歲女病人。她於六月十三日乘搭CX251航班離港前往倫敦。她於六月十六日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性。她沒有病徵，於六月二十二日再進行的檢測結果呈陰性。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她曾居住的大廈（元朗御庭居第二座）今日會被納入強制檢測公告。任何於二○二一年五月三十一日至六月十三日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，須在六月二十七日或之前接受強制檢測。

觀塘帝盛酒店新增為指定檢疫酒店 暑假期間提供逾萬間檢疫房間

【16:03】政府今日（25日）公布觀塘帝盛酒店將新增為第四輪指定檢疫酒店之一，單人房最低價錢為800元。第四輪計劃共有34間臨時指定檢疫酒店。

【15:48】衞生署衞生防護中心今日（ 25日）匯報27歲機場男地勤染L452R變異病毒株的流行病學調查進展。

衞生防護中心正積極就涉及L452R變異病毒株的個案11902（一名27歲男病人）進行流行病學調查，其中包括為個案進行基因排序。衞生署公共衞生化驗服務處的基因分析顯示該變異病毒株屬Delta變異病毒株。公共衞生化驗服務處以本港早前錄得的確診個案的基因組，與這個案的基因排序進行比對，結果顯示個案11902的基因組與早前三宗輸入個案（個案11877、11878及11881）基因組吻合。

該三宗輸入個案於6月11日上午乘坐CX798航班由印尼抵港，均帶有L452R變異病毒株，其中兩宗個案於香港國際機場的衞生署臨時樣本採集中心採集的樣本確診。根據中心初步調查顯示，個案11902曾於當日上午在香港國際機場接待貨運航班的機組人員，並曾逗留於臨時樣本採集中心工作。

【14:16】Delta變種病毒株傳播力強，衞生防護中心總監林文健形容，該款病毒株有「後來居上」之勢，成為世界主流。Delta變異位置於L452R、E484K出現，但甚麼是L452R、E484K呢?

相關新聞:Delta變種病毒肆虐全球 一文看清L452R、E484K變異殺傷力

▼大埔變種病毒患者封區檢測▼

【13:21】理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒博士及其團隊，最新病毒基因排序結果發現，昨天確診的一名居於大埔，曾在機場工作的27歲男子(確診編號#11902)，病毒基因屬於B.1.617.2 (變種病毒Delta)。是首次在本地源頭不明個案發現Delta變種病毒。

團隊亦將個案的基因與早前帶有L452R變異病毒株的輸入個案做比對，發現#11902與最近的印尼輸入個案比較相近。但源頭個案仍然未能確定。

Delta變種病毒肆虐全球 一文看清L452R、E484K變異殺傷力

【12:30】Delta變種病毒株傳播力強，衞生防護中心總監林文健形容，該款病毒株有「後來居上」之勢，成為世界主流。Delta變異位置於L452R、E484K出現，但甚麼是L452R、E484K呢?

呼吸系統科專科醫生梁子超向《香港01》詳細解釋，新冠病毒的S蛋白有多款氨基酸，當中會出現變異，Delta就是在第452段的位置，由R氨基酸取代L氨基酸；第484段位置，由K氨基酸取代E。

年輕人第二針每100萬劑23宗心肌炎 崔俊明︰有冇藥都會自己好返

【11:00】政府早前將復必泰接種年齡降至12歲，同時美國疾控中心亦於日前表示，16至24歲人士接種第二劑新冠疫苗後，出現心肌炎的比率較預期高。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（25日）於港台節目表示，據美國的數據顯示，12至39歲的人士在接種第二劑復必泰後，每100萬劑出現23宗心肌炎個案，主要發生在男性，於接種後4日後被發現，徵狀為呼吸急促、心律不齊、心口痛等。但他亦強調「有冇藥物治療都會自己好返。」

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