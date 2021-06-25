新冠肺炎．最新｜理大：27歲染疫男地勤　證屬印度Delta變種病毒

撰文： 黃詠榆 李恩慈 鄭翠碧 朱海棋 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-25 14:18

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（23日）新增7宗確診個案，當中一宗為本地源頭不明個案，患者為居於大埔運頭塘邨運亨樓、在機場任港航地勤的27歲男子，帶有L452R變異病毒株。另外，因應英國疫情，政府將於下周一（28日）起，將當地上調至「甚高」風險地區，代表已打針人士來港亦須檢疫21日，不能扣減隔離期。

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【14:16】Delta變種病毒株傳播力強，衞生防護中心總監林文健形容，該款病毒株有「後來居上」之勢，成為世界主流。Delta變異位置於L452R、E484K出現，但甚麼是L452R、E484K呢?

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▼大埔變種病毒患者封區檢測▼

【13:21】理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒博士及其團隊，最新病毒基因排序結果發現，昨天確診的一名居於大埔，曾在機場工作的27歲男子(確診編號#11902)，病毒基因屬於B.1.617.2 (變種病毒Delta)。是首次在本地源頭不明個案發現Delta變種病毒。

團隊亦將個案的基因與早前帶有L452R變異病毒株的輸入個案做比對，發現#11902與最近的印尼輸入個案比較相近。但源頭個案仍然未能確定。

Delta變種病毒肆虐全球 一文看清L452R、E484K變異殺傷力

【12:30】Delta變種病毒株傳播力強，衞生防護中心總監林文健形容，該款病毒株有「後來居上」之勢，成為世界主流。Delta變異位置於L452R、E484K出現，但甚麼是L452R、E484K呢?

呼吸系統科專科醫生梁子超向《香港01》詳細解釋，新冠病毒的S蛋白有多款氨基酸，當中會出現變異，Delta就是在第452段的位置，由R氨基酸取代L氨基酸；第484段位置，由K氨基酸取代E。

年輕人第二針每100萬劑23宗心肌炎 崔俊明︰有冇藥都會自己好返

【11:00】政府早前將復必泰接種年齡降至12歲，同時美國疾控中心亦於日前表示，16至24歲人士接種第二劑新冠疫苗後，出現心肌炎的比率較預期高。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（25日）於港台節目表示，據美國的數據顯示，12至39歲的人士在接種第二劑復必泰後，每100萬劑出現23宗心肌炎個案，主要發生在男性，於接種後4日後被發現，徵狀為呼吸急促、心律不齊、心口痛等。但他亦強調「有冇藥物治療都會自己好返。」

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