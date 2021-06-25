DSE｜考評局：2022文憑試加價2%　考生減、防疫開支增　料續虧損

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-25 17:23

香港考試及評核局今日（25日）公布，2022年香港中學文憑考試（DSE）考試費將加價2%，並於今日刊憲。當中語文科收費683元、其他科目則收457元；至於自修生報名費則為524元。 學校考生報考6科（兩個語文科及四個非語文科）計算，考試費合計為3,149港元。由於港府發表2021/22年度財政預算案時，已承諾參加2022年DSE學校考生代繳考試費，料約4.3萬名考生，料涉政府開支約1.5億元。

考評局公布，上調2022年DSE考試費約2%。（資料圖片）

考評局指，2021年凍結考試費後，2022年語文科及其他科目分別加價13元和9元。以一個學校考生報考六科（兩個語文科、四個其他科）計算，考試費約需3,194 元，而政府早前已公布為2022年DSE學校考生代繳考試費。至於自修生報名費亦加價10元至524元。

考評局表示，委員會決定考試費時，已仔細審視考評局的財務狀況、公開試營運成本、本地經濟狀況、考生及家長的負擔能力等不同因素。

考評局料加價後仍錄虧損

考評局是無政府經常性資助，屬財政獨立的法定機構，主要收入是考試費，因近年考生人數持續減少，影響到文憑試考試費及其他相關收入，加上疫下須增撥資源作試場防疫、為特殊教育需要（SEN）考生提供特別安排，以及更新資訊科技系統支援公開試運作。故考評局預計2022年考試費上調後，文憑試營運仍會出現虧損。

2022年文憑試丙類其他語言科目，將於本月底接受報名，而甲類與乙類科目，則在今年9月接受報名。