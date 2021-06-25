新冠肺炎｜4宗輸入　已打針19歲女抵英確診　元朗御庭居二座強檢

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-25 19:06

本港今日（25日）錄得四宗新冠肺炎確診，全部都是輸入個案，其中一人曾接種兩劑阿斯利康疫苗。另外香港更有輸出個案，一名19歲女患者在香港注射兩針復必泰疫苗，6月16日抵達英國倫敦後檢測呈陽性，但6月22日再檢測就呈陰性。

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今日確診的四名患者中，兩人帶有L452R變種病毒株，分別為

．20歲男子（編號：＃11907），6月23日從英國抵港

．56歲男海員（編號：＃11910），6月21日從孟加拉抵港

餘下兩宗輸入個案未知有無帶變種病毒

．22歲女子（編號：＃11909），6月23日從英國抵港，她3月及5月在當地接種過兩針阿斯利康疫苗，6月18日發病

．37歲女傭（編號：＃11908），她6月20日從印尼抵港，並入住紅磡紅茶館酒店

初步確診個案暫少於5宗

今日錄得少過5宗初步確診，衞生防護中心亦提到，接獲英國衞生當局通報，一名19歲女病人6月13日乘搭CX251航班離港前往倫敦，6月16日抽取的樣本，對新冠病毒檢測結果呈陽性。她沒有病徵，6月22日再檢測則呈陰性。

已接種兩針復必泰19歲女 赴英國後檢測曾呈陽性

防護中心稱她4月15日及5月6日在元朗體育館打過兩劑復必泰疫苗，她曾住元朗御庭居第二座，大廈今日會被納入強制檢測公告，任何人在今年5月31日至6月13日身處有關大廈超過兩小時，須在6月27日或之前接受強制檢測。