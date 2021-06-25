3月工資實質跌0.6%　近半公司平均工資跌　運輸、倉庫業重災

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-25 18:46

疫情反覆，失業率雖稍回落，惟仍處於高位。政府統計處今日（25日）公布，以名義工資指數計算，3月平均工資率較上年同期上升0.9%，但扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動因素後，實質平均薪金較上年同期跌0.6%。另外，3月有47%公司的平均工資率，較上年同期下跌，當中運輸業實質平均薪金指數，更錄得9.3%跌幅。

數據顯示，在今年3月惟有47%公司的平均工資率較上年同期下跌，(資料圖片)

平均工資上升及下跌各佔半

數據顯示，在今年3月約50%公司的平均工資率較上年同期上升，惟有47%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘3%公司的平均工資率與上年同期相若。

就業人士名義平均薪金指數方面，污水處理、廢棄物管理及污染防治活動業、資訊及通訊業、金融及保險活動業、地產活動業和專業及商業服務業，錄得介乎1.1%至2.1%不等按年升幅。

至於製造業、進出口貿易及批發業、零售業、運輸、倉庫、郵政及速遞服務業、住宿及膳食服務活動業和社會及個人服務業則錄得介乎0.3%至8.2%不等的按年跌幅。

不過，在實質平均薪金指數方面，大部分行業錄得按年跌幅，運輸、倉庫、郵政及速遞服務業為「重災區」，錄得9.3%的跌幅，其次便是住宿及膳食服務活動，亦錄得6.4%的跌幅。

在實質平均薪金指數方面，運輸、倉庫、郵政及速遞服務業錄得9.3%的跌幅。(資料圖片)

政府發言人表示，整體工資在3月以名義計算繼續按年上升，但上升速度輕微減慢，至超過11年以來最低。至於扣除通脹後，實質整體工資轉為按年下跌，這是由於整體甲類消費物價指數在當月的按年升幅，受政府一年前的一次性紓困措施的低基數效應影響而擴大。

發言人又補充，勞工市場壓力最近已逐步紓緩，並將隨着經濟持續復蘇進一步紓緩，尤其若本地疫情繼續受控，應會為整體收入情況提供支持，惟不同行業復蘇步伐不一，部分行業收入情況，或需較長時間才能改善。