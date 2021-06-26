新冠肺炎．最新｜今增兩宗輸入個案　一俄羅斯船員抵港4天後確診

撰文： 張嘉敏 黃金棋 李恩慈 鄭翠碧 歐陽德浩 鄧穎琳 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-26 19:23

新冠肺炎疫情反覆，Delta變異病毒株入社區。早前一名在機場任港航地勤的27歲男子確診、源頭不明，並帶有L452R變異病毒株，屬Delta變異病毒株，基因排序與三名印尼來港的患者吻合，衞生署正調查。 衞生防護中心今日（26日）公布，新增2宗輸入個案，包括一名英國抵港少女和俄羅斯抵港男船員，均帶L452R變種病毒株。船員於本月22日到港，事隔4天才確診，《香港01》已向當局查詢其住處。

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復必泰｜逾42萬劑疫苗今付運抵港 部份改為每瓶六劑包裝

【15:57】衞生署表示，復星醫藥於今日（26日）已將BioNTech製造、德國Baxter廠房封裝的約42萬劑復必泰疫苗付運抵港。

新冠肺炎｜今增2宗輸入個案均帶變種病毒 船員抵港4天後確診

【14:55】本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心今日（26日）公布，新增2宗輸入個案，包括一名英國抵港少女和俄羅斯抵港男船員，均帶L452R變種病毒株。船員於本月22日到港，事隔4天才確診，《香港01》已向當局查詢其住處。

【12:41】消息指，本港今日新增兩宗輸入個案。今日無新增源頭不明確診個案，衞生署將不設疫情記者會。

新冠疫苗｜內科醫學院長：最近無入院、無轉藥長期病患者適合打針

【11:05】香港內科醫學院院長李錦滔今（26日）早在商台節目表示，Delta變種病毒傳染率高，不論年齡都有機會感染，對香港是一個挑戰，鼓勵市民應盡快接種疫苗。



李錦滔續說，本港長者接種新冠疫苗比率十分不理想，不少人以為有三高等慢性病就不適合打針，但只要病情穩定，即最近毋須入院治療，或毋須改變治療方案，便適合接種。

李錦滔又稱，本港長者接種新冠疫苗的比率十分不理想。（資料圖片／黃卓然攝）

新冠肺炎｜陳肇始：仍調查染變種病毒男感染途徑 未有接觸者染疫

【09:57】本港新冠肺炎疫情反覆，一名居大埔運頭塘邨的27歲機場男地勤昨日確診，屬全港首宗源頭不明Delta變種病毒個案。食物及衞生局局長陳肇始今（26日）早在港台節目表示，衞生防護中心仍在調查患者感染途徑，暫時已有3萬名相關人士接受強檢，全部結果陰性；亦未發現有密切接觸者出現陽性，他們將接受抗體測試。



她形容本港整體疫情緩和、漸入佳景，但周邊地區疫情反彈，爆發第五波疫情風險一直存在，呼籲市民接種疫苗保護自己。被問到何時可放寬限聚令，她指，按目前市民接種趨勢估算，8至9月的疫苗接種率有機會超過五成，社交距離措施屆時或條件放寬。

香港01製圖

消費券｜經八達通領取可由8月起先計未來錢 夠$4000即符領第3期

【00:14】市民7月4日起可申請5,000元電子消費券，經八達通領取要分三期收款，必須先用畢首兩期4,000元消費券，才可得最後一期1,000元。八達通會採取「先計未來錢」方式，登記用戶由8月起的合資格消費，會被納入消費券計算，只要夠4,000元，即可在12月中取得第三期款項，而非在第一及第二期取得各2,000元後的使費才計數。

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新冠疫情｜鍾南山：預計內地與香港在7月份能夠有限通關

【00:06】據南方+6月25日報道，中國工程院院士鍾南山接受採訪時表示，預計內地與香港恢復通關會比較快，因為最近香港沒有出現社區傳播，疫情控制得比較好，預計應該在7月份能夠有限通關。

鍾南山指最近香港沒有出現社區傳播，預計應該在7月份能夠有限通關。（新華社）

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昨日總覽：新冠肺炎．6.25｜機場地勤感染Delta病毒 與印尼來港患者相同

染疫男地勤曾逗留採樣中心 變種病毒基因組與3印尼輸入個案吻合

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