新冠肺炎．最新｜昨初確診少於5宗　衞生署續查社區首宗Delta個案

撰文： 張嘉敏 黃金棋 李恩慈 鄭翠碧 歐陽德浩 鄧穎琳 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-26 08:00

新冠肺炎疫情反覆，Delta變異病毒株入社區。早前一名在機場任港航地勤的27歲男子確診、源頭不明，並帶有L452R變異病毒株，屬Delta變異病毒株，基因排序與三名印尼來港的患者吻合，衞生署正調查。

昨初步確診少於5宗，中國工程院院士鍾南山昨預計內地與香港，有望7月份能夠有限通關，合資格市民北上可免檢疫。

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消費券｜經八達通領取可由8月起先計未來錢 夠$4000即符領第3期

【00:14】市民7月4日起可申請5,000元電子消費券，經八達通領取要分三期收款，必須先用畢首兩期4,000元消費券，才可得最後一期1,000元。八達通會採取「先計未來錢」方式，登記用戶由8月起的合資格消費，會被納入消費券計算，只要夠4,000元，即可在12月中取得第三期款項，而非在第一及第二期取得各2,000元後的使費才計數。

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新冠疫情｜鍾南山：預計內地與香港在7月份能夠有限通關

【00:06】據南方+6月25日報道，中國工程院院士鍾南山接受採訪時表示，預計內地與香港恢復通關會比較快，因為最近香港沒有出現社區傳播，疫情控制得比較好，預計應該在7月份能夠有限通關。

鍾南山指最近香港沒有出現社區傳播，預計應該在7月份能夠有限通關。（新華社）

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