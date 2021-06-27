新冠肺炎・最新｜消息：男地勤密切接觸者確診　另增約5宗輸入

撰文：黃詠榆王潔恩胡家欣黃偉倫袁澍陳淑霞
最後更新日期：
新冠肺炎疫情反覆，Delta變異病毒株入社區。早前一名在機場任港航地勤的27歲男子確診、源頭不明，並帶有L452R變異病毒株。周六（26日）本港新增2宗輸入個案，包括一名英國抵港少女和俄羅斯抵港男船員，同樣帶L452R變種病毒株。
▼點擊睇打疫苗優惠▼
疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓
點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站
點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站
【12:24】消息人士表示，早前確診染變種病毒的機場男地勤（#11902）的密切接觸者確診，患者為男地勤兼職大埔新達廣場顧客服務工作的同事。該同事由檢疫中心隔離期間被驗出病毒陽性；另今日增約5宗輸入個案。
▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼
+5
+5
+5
昨日總覽：新冠肺炎｜增2宗輸入個案均帶變種病毒 俄船員登船離港後確診
配合回港縮短檢疫期安排 20間港府認可私營抗體測試機構名單曝光
新冠疫苗｜內科醫學院長：最近無入院、無轉藥長期病患者適合打針
新冠肺炎｜陳肇始：仍調查染變種病毒男感染途徑 未有接觸者染疫
▼抽獎登記三部曲一覽▼
▼直擊1,080元萬抽獎禮物 凱滙3座47D單位▼
+15
+15
+15