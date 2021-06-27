新冠肺炎・最新｜消息：男地勤密切接觸者確診　另增約5宗輸入

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新冠肺炎疫情反覆，Delta變異病毒株入社區。早前一名在機場任港航地勤的27歲男子確診、源頭不明，並帶有L452R變異病毒株。周六（26日）本港新增2宗輸入個案，包括一名英國抵港少女和俄羅斯抵港男船員，同樣帶L452R變種病毒株。

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【12:24】消息人士表示，早前確診染變種病毒的機場男地勤（#11902）的密切接觸者確診，患者為男地勤兼職大埔新達廣場顧客服務工作的同事。該同事由檢疫中心隔離期間被驗出病毒陽性；另今日增約5宗輸入個案。

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