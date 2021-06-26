強制檢測｜馬鞍山康傑幼兒中心爆流感　師生最遲下6.28檢測

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-26 22:50

食物及衞生局今晚（26日）公布，馬鞍山康傑幼兒中心因爆發上呼吸道感染或流感，而病徵與新冠肺炎相似，將該學校納入強制檢測公告。受檢人士須於下周一（28日）或之前接受檢測。

馬鞍山康傑幼兒中心被納入強制檢測公告。（學校網站截圖）

任何在2021年6月13日至6月26日期間曾身處新界馬鞍山錦英路6號富寶花園1樓康傑幼兒中心（馬鞍山校）超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），需要於2021年6月28日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於2021年6月30日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在2021年6月24日至6月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

根據現行做法，衞生防護中心會直接向需要強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

大埔運頭塘邨運亨樓的住戶需要檢測4次。（資料圖片）

運頭塘邨運亨樓住戶需要4次檢測

而早前確診的27歲男地勤，其所居的大埔運頭塘邨運亨樓，需要跟從涉及變異病毒株確診本地個案的檢疫安排。與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於衞生署公布有關確診者個案後計起第3、7、12及19日進行強制檢測，相關人士須於指明日期進行檢測，並需自我監察直至21日屆滿。

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