潘焯鴻稱港台《城市論壇》明討論鐵路發展　突取消其嘉賓邀請

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-26 22:26

屯馬線將於明天（27日）通車，揭發港鐵沙中線醜聞的中科興業董事總經理潘焯鴻今日（26日）指，原本香港電台明日節目《城市論壇》邀請他作嘉賓，討論香港鐵路及沙中線通車。然而他在今日下午收到通知，指取消其嘉賓邀請。 潘焯鴻亦去信港台通知將作轉載明日《城市論壇》，指該節目時段中，會直播評論他對節目內容的即時評論，其覆蓋全個節目時間。

屯馬線・專頁｜千億基建接通新界東與西 全線通車走出工程醜聞？

▼6月20日，潘焯鴻視察紅磡站新月台▼

潘焯鴻表示，港台早前邀請他出席《城市論壇》，並於6月24日確定作其中一名嘉賓，他直言：「心諗邊個立法會議員夠膽同我同場『討論』咁勇敢」。然而今日收到通知，明日嘉賓邀請取消。

他亦已去信港台，通知打算明日在其Facebook及YouTubel，就《城市論壇》節目作非商業轉載，並會在節目時間中即時直播對節目評論。他又指，正等待香港電台回覆，如無拒絕明日會直播評論《城市論壇》討論。

《城市論壇》Facebook專頁中，未如以往集數一樣，提早一至兩日公布討論主題及嘉賓名單。《香港01》已就潘焯鴻指控向港台查詢。