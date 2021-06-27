屯馬線｜港鐵送10萬張車票賀全線通車　7月登記　今派防疫紀念品

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-27 08:43

為慶祝屯馬線今日（27日）正式全線通車，港鐵早前宣布，會向市民送出10萬張免費車票。港鐵今日透露更多免費車票派發資料，指乘客可於7月於MTR Mobile手機程式登記，先到先得，登記日期等細節稍後公布。 港鐵今日亦向乘坐頭班車的乘客，派發紀念品。今日到烏溪沙站等待5時40分開出頭班車的乘客，獲贈口罩及酒精搓手液等紀念品。港鐵車務總監李家潤指，截至今早7時，已有約3,000人次使用土瓜灣站及宋皇臺站兩個新車站，運作大致暢順。 不少市民於清晨時分來到烏溪沙站搶先乘搭頭班車。有鐵路迷表示心情興奮，指屯馬線通車令出行更方便；亦有鐵路迷笑稱，即使遇上「壞車」也感高興，因可觀察港鐵應變措施。

屯馬線最新通車資訊、剪鋼筋黑歷史專題：

屯馬線・專頁｜千億基建接通新界東與西 全線通車走出工程醜聞？

屯馬線今日全線通車，港鐵已更新路線圖，「西鐵」已走進歷史。(港鐵圖片)

港鐵車務總監李家潤指，屯馬線是全港最長鐵路線，連接新界東、西，有6個轉線站，帶來更多路線選擇。今日已加派400多人協助乘客，截至今早7時，已有約3,000人次使用兩個新車站，車站及列車運作大致暢順。

對於有乘客指，列車行駛時略為搖晃。李指，港鐵會確保列車行車暢順，而明日首個上班日，港鐵亦會加派人手協助乘客，相信乘客會逐漸適應，將密切留意乘客出行習慣改變，估計未來會有更多乘客使用屯馬線。

港鐵車務總監李家潤（左）指，港鐵將送出10萬張車票，市民7月可到港鐵手機應用程式登記。（鄭子峰攝）

李家潤又指，若出現事故為大挑戰，工程人員會盡量減低影響。未來客流若有增加，列車服務會有安排，車站內亦會有人流管理措施。

10萬張免費車票 透過手機程式登記先到先得

港鐵將送出10萬張車票慶祝屯馬線通車，李說，市民需要於7月進入港鐵應用程式「MTR Mobile」登記，先到先得。至於今日乘坐屯馬線的乘客，港鐵亦送出特別設計的口罩及印有「屯馬線通車」字眼及港鐵吉祥物「鐵仔」的酒精搓手液。今日起港鐵亦實施新票價按機制減價1.85%。

今早5時屯馬線的其中一個總站烏溪沙站亦已陸續有鐵路迷等候乘坐頭班車，開閘前有約30餘名市民等候。5月40分開出的列車座無虛席，不少市民於車廂及月台拍照留念。

鐵路迷笑稱想遇「壞車」觀察港鐵應變 新線落成市民感方便

今年14歲的鐵路迷黃先生，今早4時半便與友人到烏溪沙站，打算試搭全程屯馬線，他更以手機拍片紀錄車程。他稱，自己僅「瞓咗半個鐘」，希望乘搭頭班車，將最新資訊經網上發放給各地網友。而黃先生笑指，「最期待畫面」是出現壞車情況，「次次一開新線都會壞車，一係即日壞，一係就一開嗰時壞。睇下佢哋點可以喺臨時狀態搶救佢」。

住馬鞍山的王先生則偕同兩子，於4時45分到達烏溪沙站。他們一家都是巴士、鐵路迷，於3時許便起床以乘搭頭班車。10歲的王小朋友心情興奮，表示完全「唔攰」，稱「好興奮坐到屯馬線」。屯馬線延誤兩年半時間終全線通車，王先生亦指，早已有耳聞屯馬線落成消息，「等得有啲耐」。他亦對屯馬線終於落成感到開心，指「馬鞍山無車去屯門、天水圍」，認為能讓他出行更方便。

(港鐵「屯馬線」網站截圖)

▼屯馬線特別頭班車開出情況▼

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▼屯馬線宋皇臺站▼

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▼宋皇臺站設「聖山遺粹」展覽▼

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▼屯馬線土瓜灣站▼

+ 3 + 3 + 3

▼屯馬線紅磡站▼