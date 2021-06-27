屯馬線｜01直擊宋皇臺站實況　觀賞出土文物需輪候半小時

撰文：鍾妍
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宋皇臺站及土瓜灣站隨屯馬線今（27日）全線通車，亦隨之啟用。港鐵於兩個車站中增設多項科技及特色主題，當中宋皇臺站以考古為主題，站內收費區設有兩個展櫃，舉辦「聖山遺粹」展覽，展出興建車站時，在工地出土的逾400件文物，吸引不少乘客駐足觀看。
而車站亦有機器人為乘客服務，月台上的顯示屏亦會實時顯示下班列車的載客情況，乘客可到有空位的位置上車。
《香港01》將與大家直擊新車站情況。
屯馬線最新通車資訊、剪鋼筋黑歷史專題：
屯馬線・專頁｜千億基建接通新界東與西 全線通車走出工程醜聞？
(港鐵「屯馬線」網站截圖)
屯馬線今日全線通車，港鐵已更新路線圖，「西鐵」已走進歷史。(港鐵圖片)
屯馬線今日全線通車，港鐵表示，截至中午12時，兩個新車站，包括土瓜灣站及宋皇臺站 入站的乘客超過18,000人次。
記者下午1時在宋皇臺站所見，現場有大批市民到場參觀，打算參觀站內的出土文物展覽。港鐵職員在站內擺放指示牌，指目前參觀文物的輪候時間約為30分鐘，並提醒乘客須於入閘後150分鐘內出閘，切勿逾時出閘。有乘客到顧客中心想要索取車站指南，但已全部派發完畢。
下午1時所見，港鐵職員在宋皇臺站擺放告示，觀賞文物展覽需輪候30分鐘。（鍾妍攝）
▼屯馬線宋皇臺站內「聖山遺粹」展覽▼
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▼屯馬線宋皇臺站▼
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