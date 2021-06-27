5000元消費劵｜書面表格6.28派發　填表注意5件事（附領取地點）

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-28 00:36

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】5000元電子消費券下月4日起接受登記，透過電子登記最快可於8月1日領取首期2000元消費券，比書面登記早一個月，但相信仍有不少市民選擇紙本登記，特別是長者。 政府周一起（6月28日）在全港各區郵政局（流動郵政局除外）、民政事務總署各區諮詢服務中心、社署各區福利辦事處，以及房屋委員會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心領取。市民填表時需注意5個細節，確保順利收款。

▼$5000 電子消費券懶人包▼

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書面登記遲一個月收款



合資格市民可經八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go，申領電子消費券。當中八達通受儲值上限3,000元限制，分三期發放，分別2,000元、2,000元及1,000元；要趕在12月中取得最後一期，必須在11月底「用畢」首二期派發的4,000元消費券。另外3間電子支付平台，則分為兩期發放。



電子消費券7月4日接受申請，8月14日截止，為期6星期，在港居住的香港永久性居民或新來港人士，均可透過電子或書面登記5000元電子消費券。為推動電子支付，市民若透過電子登記，最快於8月1日獲放第一期消費劵；若選擇書面登記，第一期消費券（2,000元）一般會於9月1日發放到登記人指定的支付工具帳戶。



6月28日起，市民可在政府消費券網站，下載登記表格，並可於7月4日起交到指定地點。

▼6.28起市民可經以下地方索取消費劵表格▼

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▼填寫登記表格五大注意事項▼

一、紙本登記須附身份證影印本



須填寫香港身份證上的英文姓名、身份證號碼等個人資料，並須提供具短訊服務功能的手機號碼，以確保可收到確認短訊。值得注意的是，簽署表格須連同身份證影印本釘好、對摺，於辦公時間投入郵局或指定銀行收集箱。

二、選定指定支付平台



選定支付平台及填寫相關支付工具的帳戶號碼，每名登記人只限登記一次，每個儲值支付工具帳戶亦只可登記一次。

三、居港要求 若離港須申報原因



若申請人在本年6月18日之前的連續24個月不在香港，須聲明原因，共有6個選擇，包括：「廣東計劃」或「福建計劃」的受惠人；「工作假期」參加者；在本港以外獲有關當局認可的學校或大學就讀等，或填寫「政府可能釐定為合理原因的特殊原因」。

四、可到郵局、銀行遞交 不接受郵寄或電郵



可於辦公時間內到郵局、指定銀行分行遞交書面表格。市民如在任何指定銀行分行遞交書面表格，只需把表格投入收集箱，毋須向銀行繳付任何費用。



除了個別獲轄免的有特別需要人士外，是次登記不接納以郵寄、傳真或掃描登記表格後以電郵方式遞交的表格。

五、簽署聲明



書面表格有聲明部分，申請人須同意多項條款，包括同意入境處及社署使用其個人資料，以便調查申請人是否符合「在港居住」要求；同時要承諾如政府多付或錯付款項，會立即通知政府退回。

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