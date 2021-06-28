新冠肺炎・最新｜今增3宗輸入　患者從英國、印尼及納米比亞抵港

撰文： 王潔恩 張嘉敏 黃詠榆 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-28 14:27

新冠肺炎疫情反覆，Delta變異病毒株入社區，上周三（23日）一名27歲港航男地勤確診並帶有Delta變異病毒株後，他在大埔新達廣場兼職時的顧客服務枱女同事亦確診，衞生署正分析是否也帶有Delta變異病毒株。

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黑雨下疫苗接種中心暫停 市民候逾2小時始獲接種：清龍非常高效

【14:26】天文台於今早（28日）8時20分發出今年首個黑色暴雨警告，社區疫苗接種中心的疫苗接種服務一度暫停，至11時05分天文台宣布改發紅色暴雨警告訊號後才陸續恢復服務。



有預約今天早上打針的市民在暫停服務期間來到位於中山紀念公園體育館的疫苗接種中心，等候2小時才獲接種。也有市民表示理解服務因黑雨暫停，稱讚接種中心恢復服務後流程高效，很快便清空等候人群。

【13:34】據了解，今日無源頭不明個案，無疫情記者會。

社區檢測中心、採樣站因黑雨關閉 強制檢測限期順延一天

【13:30】天文台今早（28日）發出黑色暴雨警告。政府表示，由於社區檢測中心及流動採樣站早上曾因惡劣天氣而關閉，故就6月26日及27日公布的強制檢測公告，其檢測限期會順延一天。

Delta變種病毒｜蕭傑恒：高病毒量可維持18日 增社區傳播風險

【10:50】本港新冠肺炎疫情反覆，日前確診Delta變種病毒的27歲男地勤，曾在大埔新達廣場服務處做兼職，服務處一名24歲女同事昨日（27日）確診，並驗出L452R病毒株。二人的住所暫無發現其他個案。



理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今（28日）早在港台節目表示，變種病毒的潛伏期平均為3日，不過長可達21日，故男地勤潛伏期11日不算太長。他又說，Delta變種病毒患者的高病毒量可維持18日，增加在社區傳播的風險。

強制檢測｜大埔中心第10座390居民檢測 無確診個案 一人未檢測

【07:05】政府清晨發聲明，指已完成大埔「受限區域」（即大埔安邦路8號大埔中心第10座）強制檢測行動，截至早上凌晨一時，約390名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。另外，政府發現有一人未做強制檢測，已向該人士發出檢測令。

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強制檢測｜新達廣場女職員行蹤曝光 大埔超級城、昌運中心納強檢

【00:01】一名在機場任港航地勤的27歲男子上周三確診新冠病毒，並帶有傳染力高的Delta變異病毒株。昨日（27日）新增一宗本地相關個案，患者是男地勤於大埔新達廣場兼職工作的顧客服務枱女同事。



食物及衞生局晚上刊出強制檢測公告，由於個案涉及Delta變異病毒株，女患者曾身處的四個指明地方，相關人士都須接受強制檢測，包括大埔新達廣場、大埔超級城C及D區、大埔昌運中心。為謹慎起見，即使有關人士已接種疫苗，亦不能獲得豁免。

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昨日總覽：新冠肺炎・6.27｜Delta病毒患者同事確診 大埔中心10座封區檢測

社區首宗Delta病毒患者女同事染疫 住所大埔中心第10座封區檢測

新達廣場客服員確診 屬變種病毒地勤密切接觸者 居大埔中心10座

埔新達廣場女顧客服務員確診 上周四曾光顧大埔超級城肯德基

新冠疫苗｜連續三日逾5萬人打疫針 15人周六接種後副作用送院

7餐廳涉違防疫令 2間C類食肆坐多於6人罰停晚市堂食

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