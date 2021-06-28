新冠肺炎・最新｜大埔恐爆Delta病毒　女患者病毒基因分析料快有

撰文： 王潔恩 張嘉敏 黃詠榆 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-28 12:47

新冠肺炎疫情反覆，Delta變異病毒株入社區，上周三（23日）一名27歲港航男地勤確診並帶有Delta變異病毒株後，他在大埔新達廣場兼職時的顧客服務枱女同事亦確診，衞生署正分析是否也帶有Delta變異病毒株。

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強制檢測｜新達廣場女職員行蹤曝光 大埔超級城、昌運中心納強檢

【00:01】一名在機場任港航地勤的27歲男子上周三確診新冠病毒，並帶有傳染力高的Delta變異病毒株。昨日（27日）新增一宗本地相關個案，患者是男地勤於大埔新達廣場兼職工作的顧客服務枱女同事。



食物及衞生局晚上刊出強制檢測公告，由於個案涉及Delta變異病毒株，女患者曾身處的四個指明地方，相關人士都須接受強制檢測，包括大埔新達廣場、大埔超級城C及D區、大埔昌運中心。為謹慎起見，即使有關人士已接種疫苗，亦不能獲得豁免。

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