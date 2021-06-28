天文台宣布改發紅色暴雨警告　疫苗接種中心恢復服務

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-28 11:33

天文台於早上8時20分改發今年首個黑色暴雨警告，在警告發出後逾2小時後，於11時05分宣布改發紅色暴雨警告訊號。天文台指，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時有雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

【11:30】 醫院管理局宣布，由於黑色暴雨警告信號已經取消，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等，會在兩小時內陸續恢復服務。經電話或手機程式預約診症而受黑色暴雨影響未能就診的普通科門診病人，可於信號取消一小時後，透過電話預約系統或手機程式另約診症時間。至於在普通科門診已預約覆診日期的長期病患者及專科門診病人，請依照覆診紙上之指示處理。公立醫院的急症室則會照常服務。

【11:11】由於黑色暴雨警告信號在上午十一時仍然生效，今日所有法院或審裁處聆訊會延期。法院或審裁處的登記處及辦事處會繼續暫停辦公，並會在切實可行的範圍內，盡快在黑色暴雨警告信號取消後兩小時內重開。

【11:10】所有社區疫苗接種中心的疫苗接種服務已陸續恢復。已預約今日接種中心恢復疫苗接種服務後餘下時段的人士，請按照原來預約時間到接種中心接受疫苗接種。



因社區疫苗接種中心暫停服務而受影響接種人士的預約會自動延期，他們將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第二劑疫苗，他們亦可於今日接種中心的開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

教育局上午10時34分宣布，所有日校，包括下午校今日停課。（資料圖片)

【11:09】社會福利署宣布，紅色暴雨警告信號已經生效，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內，會繼續開放。

【10:38】立法會今早舉行的委員會會議取消，而下午在立法會綜合大樓舉行的會議安排未有更改。

【10:34】教育局上午10時34分宣布，所有日校，包括下午校今日停課。當局指，學校應實施應急措施，安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。

天文台於早上8時20分改發今年首個黑色暴雨警告。（資料圖片）

天文台在上午5時55分發出紅色暴雨警告信號，直至兩個多小時候，於8時20分改發黑色暴雨警告。天文台指，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時有雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然後效及交通情況未改善之前，不應外出。

黑色暴雨警告信號現正生效，疫苗接種服務現已暫停。（資料圖片）

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

疫苗接種中心暫停服務 預約會自動延期

政府宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，新冠疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心仍然開放，但疫苗接種服務現已暫停。如黑色暴雨警告信號於正常服務時間結束前取消，接種中心將會盡快恢復疫苗接種服務。

在社區疫苗接種中心暫停服務期間，受影響接種人士的預約會自動延期，他們將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第二劑疫苗，而接種中心今日稍後時間恢復接種服務，他們亦可於今日接種中心的開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

醫院管理局宣布，因天文台已發出黑色暴雨警告信號，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等服務的服務將會停止。（資料圖片）

普通科門診診所、專科診所及日間醫院特別安排

醫院管理局宣布，因天文台已發出黑色暴雨警告信號，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等服務的服務將會停止，惟有關診所會繼續服務已抵達的病人，已經預約而未到達診所的門診病人，請於黑色暴雨警告信號除下後，另約診症時間。公立醫院的急症室則會照常服務。

黑色暴雨警告信號下，法院或審裁處的登記處及辦事處會暫停辦公。（資料圖片)

司法機構則宣布，今早所有法院或審裁處的聆訊會延期。如黑色暴雨警告信號在上午11時或以後仍然生效，今日下午所有法院或審裁處的聆訊亦會延期。另外，法院或審裁處的登記處及辦事處亦會暫停辦公，並會在切實可行的範圍內，盡快在黑色暴雨警告信號取消後兩小時內重開。

社會福利署宣布，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內，仍然會開放，繼續照顧留在中心的人士。