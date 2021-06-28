天文台8時20發出今年首個黑色暴雨警告　疫苗接種中心暫停服務

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-28 09:16

天文台於早上8時20分改發今年首個黑色暴雨警告。天文台指，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時有雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

天文台於早上8時20分改發今年首個黑色暴雨警告。（資料圖片）

天文台在上午5時55分發出紅色暴雨警告信號，直至兩個多小時候，於8時20分改發黑色暴雨警告。天文台指，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時有雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然後效及交通情況未改善之前，不應外出。

黑色暴雨警告信號現正生效，疫苗接種服務現已暫停。（資料圖片）

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

疫苗接種中心暫停服務 預約會自動延期

政府宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，新冠疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心仍然開放，但疫苗接種服務現已暫停。如黑色暴雨警告信號於正常服務時間結束前取消，接種中心將會盡快恢復疫苗接種服務。

在社區疫苗接種中心暫停服務期間，受影響接種人士的預約會自動延期，他們將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第二劑疫苗，而接種中心今日稍後時間恢復接種服務，他們亦可於今日接種中心的開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

醫院管理局宣布，因天文台已發出黑色暴雨警告信號，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等服務的服務將會停止。（資料圖片）

普通科門診診所、專科診所及日間醫院特別安排

醫院管理局宣布，因天文台已發出黑色暴雨警告信號，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等服務的服務將會停止，惟有關診所會繼續服務已抵達的病人，已經預約而未到達診所的門診病人，請於黑色暴雨警告信號除下後，另約診症時間。公立醫院的急症室則會照常服務。

黑色暴雨警告信號下，法院或審裁處的登記處及辦事處會暫停辦公。（資料圖片)

司法機構則宣布，今早所有法院或審裁處的聆訊會延期。如黑色暴雨警告信號在上午11時或以後仍然生效，今日下午所有法院或審裁處的聆訊亦會延期。另外，法院或審裁處的登記處及辦事處亦會暫停辦公，並會在切實可行的範圍內，盡快在黑色暴雨警告信號取消後兩小時內重開。

社會福利署宣布，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內，仍然會開放，繼續照顧留在中心的人士。