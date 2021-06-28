中醫院最快2025年入服務　第二年起提供住院床位

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-28 14:22

食物及衞生局早前公布，向香港浸會大學批出位於將軍澳的中醫醫院營運服務契約。食物及衞生局局長陳肇始、浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁今（28日）舉行中醫醫院開院籌備啓動儀式，中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟負責介紹項目詳情。

食物及衞生局局長陳肇始在啟動禮致辭時指，政府及中醫業界經過多年努力，終於正式啟動興建中醫醫院，而今天是重要的一步。她指，港府會資助部份中醫門診及住院服務，設立中醫醫院是重要里程碑，中醫醫院會與中醫診所、大學、中醫業界建立合作網絡，並會有教學、科研等，進一步推進中醫發展。

中醫醫院及檢測中心選址將軍澳百勝角路，由建築署負責興建工程，預計於2025年落成，同年第二季起分階段投入服務。營運服務契約包括10年至15年的營運服務年期，開院前的3年半籌備工作，以及6年的服務後年期，整份合約年期為20至25年。

設計「天人合一」 設中醫藥植物園

建築署署長何永賢表示，今次項目是香港首間中醫院，相信將來在國際上是一家水平很高的醫院，而地盤會在6月30日正式動工。她又說，在設計上盡量做到「天人合一、道法自然」，引入不少自然光線，「將大自然與人拉近」，並採用遮陽窗的設計。而建築物中設有庭園，並且是一個與中醫藥有關的植物園，可開放予市民認識中醫藥知識。中醫院亦會結合現代科技，包括使用組裝合成法，管理上亦引進了智慧醫院的理念。

浸大：冀推動中醫臨床教育

浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁致辭時表示，會與18區中醫診所、教研中心通力合作，期望中醫醫院在2025年啟用時，可為香港市民帶來優質醫療服務，長遠可為香港、大灣區的中醫發展帶來更大貢獻。

食衞局於去年表示，醫院初步設計共有9層，提供約400張病床，預計每日求診名額為1,000至1,200個。食衞局表示，中醫院首年必須提供門診、日間服務，第2年展開住院服務，第4至5年提供兒科住院服務，5年內須設立臨牀試驗研究中心。

承辦機構須在合約年期內全面開展6個基礎分科，其中內科、骨科、針灸科須在首年開展，而外科、婦科、兒科須在5年內開展。為配合專病策略，治療中風、腫瘤、長期痛症。據初步估計，中醫醫院需要約200名護理人員、約100名中醫師，以及20至30名西醫。