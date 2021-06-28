兩印度籍男子打黑工　分別判囚22個月及15個月　一名僱主被捕

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-06-28 16:37

入境事務處今日（28日）公布，兩名持擔保書的印度籍非法勞工，於6月25日及26日分別在沙田裁判法院及屯門裁判法院被判入獄，其中35歲男子被判監禁22個月，33歲男子被判15個月。 入境處發言人警告，非法受僱一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年，又重申僱用非法勞工屬嚴重罪行，違法的僱主最高可被判監禁3年及罰款35萬元。

入境事務處今日（28日）公布，兩名持擔保書的印度籍非法勞工，於6月25日及25日分別在沙田裁判法院及屯門裁判法院被判入獄。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

入境事務處調查人員於去年11月接獲警方轉介，跟進調查一宗有關非法勞工的案件。執法人員在流浮山一個街市附近拘捕一名印度籍男子，年齡為35歲。被捕時，他正在從事搬運工作。在檢查身分證明文件期間，該名男子出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），而及後的調查發現他為免遣返聲請人士。一名涉嫌聘用該名非法勞工的僱主亦被拘捕，有關案件仍在調查中。

此外，入境處調查人員於今年6月24日進行的「曙光行動」中，在石硤尾一間超級市場附近拘捕一名印度籍男子，年齡為33歲。被捕時，他正在從事倒垃圾工作。在檢查身分證明文件期間，他出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書，及後的調查發現他為免遣返聲請人士。

被捕的兩名非法勞工於6月25日及26日分別在沙田裁判法院及屯門裁判法院被控在香港非法入境後，未得入境處處長授權而留在香港，或受遣送離境令或遞解離境令規限，接受僱傭工作。他們承認控罪，分別被判監禁22個月及15個月。

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僱主有必要查核將聘僱員的身份 確保可合法僱用

入境處發言人警告：「根據《入境條例》第38AA條，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。上訴法庭對違反有關條例的罪行頒定判刑指引，以監禁15個月作基準。」

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁3年及罰款35萬元。高等法院曾就此頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。根據法院判例，任何人士在決定聘用一名僱員前，必須採取一切切實可行的步驟以確定有關僱員是可合法受僱。除了查閱僱員的身份證外，該人亦負有明確的責任向僱員作出查詢，而僱員提供的任何答案不會令該人對僱用有關僱員的合法性產生合理懷疑，否則法院不會接納以此作為免責辯護。如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱他／她的有效旅行證件，違例者經定罪後，最高可被判監禁1年及罰款15萬元。