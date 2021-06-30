柏蔚山中產業主擬「維權」反對會所變屏風樓　新世界：與項目無關

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-30 15:10

有財團近日向城規會申請改劃北角繼園街舊樓項目，惹來毗鄰豪宅「柏蔚山」業主強烈反彈，並擬發起一連串「維權」抗議行動。據部份業主指，是次修訂將推翻原有規劃布局，包括將原擬興建會所的地盤，改建成樓高31層的單幢住宅，令原享有寶馬山景觀的單位，貶值為「屏風樓」景觀。有居民亦指，倘改劃獲批，會令區內道路超逾負荷，人車爭路情況惡化。 據悉，一班業主早前已向柏蔚山的發展商新世界表達不滿，惟新世界否認與項目有關，亦拒絕業主訴求代為「出面」向城規會反對修訂。新世界回覆查詢時表明，有關申請修訂改劃的項目地皮，並非由新世界發展有限公司，或其有關人士或公司持有，該地皮所涉及的城規申請亦與新世界或其有關人士或公司無任何關連。

有財團向城規會入紙申請改劃北角繼園街舊樓項目，其中早前已獲批、原擬興建獨立會所的繼園街60-74號用地(箭咀所示)，將改劃成樓高31層的單幢住宅。(《香港01》製圖/ 盧翊銘攝)

10年前城規會修訂 曾列明預留興建會所

根據城規會資料，北角繼園里及繼園街一帶，屬於綜合發展區用地，有財團曾分別於2009年及2010年申請發展住宅，及要求放寬建築物高度限制，並將重建項目分為兩期，即繼園街以東用地、後來於2018年落成的柏蔚山，以及預留興建4幢高層住宅連同一座會所的繼園街以西用地，可提供單位由1338增至1346伙。

柏蔚山屬於新世界矚目的港島區豪宅新盤，共有611個單位，居民近年陸續入伙，業主亦不乏城中名人。城規會文件披露，有財團今月初提交修訂申請，擬將繼園街以西用地，再「一分為二」，拆細為2A及2B兩期發展，被納入2A地盤範圍、原擬的獨立會所將會消失，並改為興建1幢31層高的住宅，提供310個單位，目標於2024年底落成；2B地盤則會保留該4幢高廈，但受制於業權分散狀態，有待發展。

柏蔚山屬於新世界近年矚目的港島區豪宅新盤，2018年入伙，有業主認為，新世界應代為出面反對今次的改劃申請。(盧翊銘攝)

根據原有已獲核准的總綱發展藍圖所示，擬建的獨立會所屬低矮樓房，高度約為55米，低於該地段可建高度限制的130米。不過，今次變動則要求放寬高限至145米，即增加11.85%，換言之，最新擬建的單幢住宅高度是原有方案的約1.6倍。倘今次改劃獲批，該幢新建大廈將成為整個綜合發展區最高一幢，勢將遮擋柏蔚山現有面向寶馬山的景觀。

申請人：供應更多「較為合適及面積較小的房屋單位」

據申請人於城規會申請文件表明，「增加伙數與政府增加房屋土地供應的政策相符」，亦旨在供應更多「較為合適及面積較小的房屋單位」。是次修訂申請人翠領有限公司，同時亦是相關地盤的持有人。

有柏蔚山住戶得悉詳情後大感不滿，曾召開業主大會收集意見，逾9成提交意見的住戶均反對改劃項目。李小姐(化名)指，柏蔚山連同附近的百福花園已有逾千伙，惟現時只得一條陡斜的繼園街雙線雙程行車路可供出入，交通已超逾負荷。

柏蔚山及毗鄰的百福花園依靠繼園街出入，惟該行車及行人道陡斜狹窄，不時有居民索性步出馬路，人車爭路險象環生。(盧翊銘攝)

柏蔚山居民不滿今次的改劃方案妄顧社區規劃，貿然增建的單幢住宅將令交通壓力超逾負荷。(盧翊銘攝)

業主買樓前 經紀曾指地盤只會建會所：感覺就似係畀人呃咗

此外，該地段沿山坡而建，鋪設成樓梯級的行人路面狹窄，附近居民、學童及長者等，已被迫步出馬路，人車爭路險象環生。李小姐憂慮在妥善落實交通規劃前，倘再增建住宅，人車流量恐再翻倍，「如果出咗事就係人禍，係一場有規劃的人禍。到時邊個負責？」

最新方案的改動，亦令業主蒙受實際損失。多名柏蔚山業主紛表示，當年買樓前曾翻閱總綱發展藍圖，當時只列出會擬建會所，而經紀亦稱「對面嗰塊地皮很窄」，確認該處擬建會所，惟倘今次改劃申請獲批，日後該單幢樓宇落成後，勢成屏風樓，原本視野開揚、可遠眺寶馬山的山景單位，景觀變成「屏風檈」，又指會影響居所通風與採光流向，「山景本身係貴過園景200萬，用盡畢生積蓄搬入黎，依家感覺就似係畀人呃咗。」

+ 6 + 6 + 6

翻查柏蔚山售樓書所見，發展商於尾頁列載，「發展項目及其周邊地區日後可能出現改變」，其售樓網頁則有「免責聲明」，賣方對發展項目的位置、景觀或其他方面，「不作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。」

業主張太(化名)指，明白附近景觀隨時可變，但認為發展商需承擔責任，「唔係賣咗樓就可以置身事外，當初我哋依據你同意的城市規劃先買。」

據了解，柏蔚山居民近日醞釀部署行動，新世界轄下的管理公司迅速發出住戶通告，澄清事件與新世界無關，有住客則覺得反感，「咁會不會同我哋站在同一陣線，一齊反對？」據悉已有業主要求新世界「出頭」，向城規會遞交反對修訂的申請，但已遭拒絕。

新世界回覆查詢時稱，有關項目地皮並非由新世界發展有限公司，或其有關人士或公司持有，該地皮所涉及的城規申請亦與新世界或其有關人士或公司無任何關連。

圖為2013年繼園街一帶的用地原貌。左側地盤是現時柏蔚山所在位置，右側唐樓群則是繼園街60-74號唐樓群，即今次由興建會所突變起樓的爭議用地，後方則是百褔花園。(「山野樂逍遙」網頁授權使用照片)

本土研究社成員陳劍青指，《一手住宅物業銷售條例》並無相關法規監管景觀或設施的變動，令買家期望出現落差，「就好似被人哄左入天仙局，但隔幾年已改劃」。

他續說，今次重建項目座落綜合發展區，惟近年的綜合發展區政策偏離當年原意，港府更儼如度身訂造，容許單一發展商「分拆上市」，陳劍青認為要改變陋習，促港府應以土地收回方式，收回部分閒置多年的綜合發展區用地，由官方啓動規劃，「重新分配公私營，而非遷就發展商。」