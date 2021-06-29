新冠肺炎．最新｜總商會公布「幸運大抽獎」細節　總值逾4,300萬

撰文： 黃詠榆 孔繁栩 黃金棋 李恩慈 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-29 16:14

新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨（28日）公布新增3宗輸入個案，均帶L452R變種病毒株，至今本港個案累計11,921宗；初步確診數字少於5宗。 首宗帶Delta變異病毒株的社區患者、27歲機場男地勤所到的四個地方須覆檢，受士人士最遲周三（30日）前往採樣。他的一名密切接觸者、大埔新達廣場女顧客服務部員（編號：11918）病毒株仍檢驗中，暫時只知有L452R病毒株，未知是否Delta變異病毒株。

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▼6月28日強制檢測處所及學校名單▼

港禁英國航班7.1後抵港 英航提供全額退款 香港飛倫敦航班如常

【09:42】港府昨（28日）宣布將就英國實施地區性航班「熔斷機制」，7月1日起禁止所有從當地來港民航客機抵港。同時將英國列為極高風險A1組指明地區，限制曾逗留於該地區超過兩小時人士，登上任何來港民航客機，阻止相關地區旅客轉機到港。

英航發言人表示，因為倫敦飛香港航線暫時中斷，會向受影響旅客提供3個選擇，包括全額退款、重新預訂，或換取優惠券用於新預訂2023年或之前的旅程。 發言人續稱，對港府決定感失望，英航正與當局合作，希望盡快恢復航班。至於香港飛往倫敦航班會繼續每天正常營運。

▼總商會「幸運大抽獎」揭幕禮 獎品細節▼

【15:33】香港總商會（總商會）今天舉行「香港做得到！幸運大抽獎」揭幕禮。是次抽獎活動將於7 月至9 月期間分七輪進行，合共送出超過6,000 份大獎，總值現已超過4,300 萬元，已接種新冠病毒疫苗的香港市民可於7 月2 日起登記參加首輪抽獎。

市民可於7 月2 日起登入專頁www.hkgccluckydraw.com登記參加抽獎活動，歡迎年滿18歲、持有效香港身份證，並已在香港完成接種兩劑2019 冠狀病毒病疫苗的人士參與。

是次抽獎活動的獎品包括三架平治C 系列房車、數百份由怡和集團送出的購物禮券（每份價值10,000 元）、餐飲禮券（每份價值5,000 元）及酒店度假遊、500 張港鐵全年車票（每張約值20,000 元），以及500 份由太古地產送出的購物禮券（每份價值10,000 元）。

其他獎品包括本地及海外酒店住宿、國泰商務客位機票，以及數以千計的購物、餐飲和電影禮券等。

Delta變種病毒｜染疫地勤曾到4地方須覆檢 最遲周三接受檢測

【00:01】Delta變異病毒株殺入社區，食物及衞生局昨晚（28日）發出強制檢測公告，確診機場男地勤曾到的4個地方納入覆檢名單，包括東涌金泰屋、香港國際機場一號客運大樓等。由於個案感染源頭不明，已接種疫苗的人士亦需要強制檢測。受檢人士最遲需要在6月30日（星期三）檢測。

此外，元朗保良局羅氏信託學校（小學及中學部）因爆發上呼吸道感染或流感，同樣被納入強制檢測公告。

▼6.27大埔中心第10座強制檢測▼

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昨日總覽：新冠肺炎・6.28｜增3宗輸入個案 7.1起再禁英國民航客機着陸香港

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▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼

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