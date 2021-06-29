港台《自由風》主持區家麟遭撤：料涉撰寫評論文章　斥決定不合理

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-29 09:31

資深傳媒人、港台論政節目《自由風自由Phone》主持區家麟昨日在節目上稱，收到通知今日起不再主持節目。區家麟今早出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，昨日在節目開咪前半小時，被部門主管召見入房，稱因人手編制及改變，指「今日是最後一天。」 他表示，不知道被終止主持決定原因，但估計與在港台外撰寫的評論文章有關，特別過往也曾撰文指斥過港台高層。

資深傳媒人、港台論政節目《自由風自由Phone》主持區家麟將不再主持節目。（資料圖片）

區家麟：曾收投訴但無一宗成立

區家麟表示，繼港台節目《瘋Show快活人》主持曾志豪突被解僱，《五夜講場》及《視點31》也被停止製作等，所以早已預料自己會被換走，但「唔代表係合理，同埋係傷感。」

他指，昨日在節目開咪前半小時，被部門主管召見入房，稱因人手編制及改變，「今日是最後一天。」他指，不知道被終止主持決定原因，但過往在節目上講求事實，推論須有根據，也沒有將寫文章的意見放入節目，只是負責提問，「更畀人話做『交通警』」，估計與在港台外撰寫的文章有關，特別曾撰文指斥過港台高層。

他續指，過往曾收到投訴，但無一宗成立。他指，觀乎現時港台的人事變動，港台正用盡行政權力，移除「唔想聽嘅聲音」，認為類似情況尚會持續，擔心7月1日後，港台作為公共廣播機構將名存實亡。