高中中文課程列20文言篇章　《陳情表》、《曹劌論戰》列指定範文

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-29 19:28

高中中國語文科今年9月落實新修訂課程，包括取消說話、聆聽及綜合卷。教育局昨日公布中國語文課程及評估指引（中四至中六）2021修訂版，列出20篇文言經典作為「建議篇章」，讓教師融入課程，當中包括《陳情表》、《曹劌論戰》、《大學》 (節錄) 及12篇指定範文等。

高中中國語文今年九月落實新修訂課程，包括取消說話、聆聽及綜合卷。（資料圖片）

深入認識中華文化 培養保護國家文化意識和能力

中國語文課程及評估指引（中四至中六）2021修訂版共有68頁，涵蓋科目的課程架構、課程規劃、學與教及評估等。

指引列出10個課程理念，包括要求透過中文教育，讓學生藉深入認識中華文化， 吸收優秀的養份，進而增強對國家民族的感情，養成良好的國民素質，承傳民族文化；另外，在互聯網高速增長的年代，資訊泛濫，學生需在大量瞬息萬變、良莠不齊的資訊中篩選、整合有用的資料。

「中華文化」屬課程的九個學習範疇之一，指引沿用「認識」、「反思」及「認同」三個學習層次，其中在「認同」的層次中提到，「認同自己文化 、建立文化自信的同時，培養對國家文化的保護意識和能力。」

在課程規劃上，指引列出20篇文言經典作為「建議篇章」，教師可按校情，把「建議篇章」融入課程，例如增設文言經典單元，或現合單元主題加入相關的篇章。20篇「建議篇章」包括《陳情表》、《曹劌論戰》、《大學》 （節錄）、《左忠毅公軼事》及12篇考核的指定範文等。

教育局昨日公布《中學教育課程指引》（2017）補充說明，指學校課程推行國家安全教育是學校應有之責。（資料圖片）

中學教育課程指引 列推國安教育是應有之責

指引亦提到可透過中華文化及品德情意的學習，加強價值觀教育，包括「堅毅」、「尊重他人」、「責任感」、「國民身份認同」、「承擔精神」、「誠信」 、 「關愛」 、 「 同理心 」和「 守法 」 等價值觀和態度。

另外，教育局昨日公布《中學教育課程指引》（2017）補充說明，指學校課程推行國家安全教育是學校應有之責，國家安全教育是國民教育的一部分，兩者不可分割。教育局早前公布《香港國家安全教育課程框架》，及15科的國安教育課程框架，讓學校透過各科課程內容，結合國安教育元素。