養和醫院近300人已打2劑疫苗　復必泰產生抗體水平較科興高10倍

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-29 20:16

政府正推行新冠疫苗接種計劃，養和醫院一項院內研究發現，接種一劑BioNTech復必泰疫苗的醫護人員當中有超過九成體內產生抗體；另一批接種一劑科興疫苗的養和醫護，產生抗體的人士則較少，三款抗體指標有介乎19.3%至75.8%人產生抗體，陽性比率差距非常大。不過，當接種了兩劑疫苗後，兩款疫苗的抗體陽性比率就較為相近，復必泰疫苗是100%，科興疫苗最低亦有94.4%。 另一方面，研究指出，由復必泰疫苗引發的抗體水平亦較科興疫苗為高，無論打一針或兩針，由復必泰疫苗引發的IgG抗體水平都高於科興疫苗十倍。

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養和醫院日前在《香港醫學雜誌》發表研究，該院在院內招募了457名接種新冠疫苗的醫護人員，接受三項不同的抗體測試，這些測試會檢驗參加者的抗體IgM、抗體IgG、總抗體、替代中和抗體，以了解參加者在接種兩款疫苗後，身體出現的抗體水平，以及抗體陽性的比率。

在457名參加者當中，220人打科興滅活疫苗，其中有210人打了兩劑疫苗；237人打BioNTech mRNA疫苗，其中92人接種了兩針。接種科興疫苗者，其平均年齡是49歲，當中約三成人有病史；而打復必泰疫苗者，其平均年齡是44歲，當中約兩成人有病史。

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根據研究結果，按接種第一劑疫苗後評估發現，接種BioNTech復必泰疫苗的醫護人員當中，產生抗體的陽性比率較接種科興疫苗者為高。綜合上述三項不同類型的抗體指標，打復必泰疫苗者的抗體陽性比率由94.2%至99.1%不等，即10個人打針有9.4人至9.9人能產生抗體，而打科興疫苗者，其抗體陽性比率就介乎19.3%至75.8%，即10個人打針有1.9人至7.5人能產生抗體，差距非常大。



接種兩劑疫苗後，兩者的抗體陽性比率拉近，復必泰疫苗是100%接種者有抗體，科興疫苗最低亦有94.4%接種者有抗體。

比較兩款疫苗在體內的實際抗體水平，由復必泰疫苗引發的IgG抗體水平較高，打第一針後，接種者的抗體水平平均達到1618AU/mL，而打科興則只有157.6AU/mL；而打第二針後，由復必泰疫苗引發的IgG抗體水平達到11572.6 AU/mL，而科興疫苗只引發1005.2 AU/mL。由數據可見，復必泰疫苗引發的IgG抗體水平均高於科興疫苗達到十倍以上。

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研究又指出，在289個接種了兩劑疫苗的樣本當中，只有2個樣本的IgG抗體是陰性，團隊無透露該二人是接種哪款疫苗，僅指二人均是免疫功能不足或缺損，一人患有「乾癬性關節炎」，需服用免疫抑制藥物；另一人有慢性淋巴性白血病。

研究團隊表示，雖然大部分在接種第二針後產生抗體，但抗體水平是多少才能對新冠病毒有保護力，仍未能判斷，呼籲市民在接種疫苗後仍然保持社交距離，及遵守感染控制措施。