新冠肺炎．最新｜居馬鞍山海澄軒2人抵英國確診　大廈須強制檢測

撰文： 黃詠榆 孔繁栩 張嘉敏 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-30 15:16

新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日公布新增1宗英國輸入個案，至今本港個案累計11,922宗；社區首宗帶Delta變異病毒株的確診機場男地勤及他的一位兼職女同事，源頭確認為印尼來港患者，二人改列輸入相關個案。政府明日（7月1日）凌晨起，提高英國疫情風險至最高的A1級別，亦啟動熔斷機制，禁止所有當地有載客民航客機着陸香港，因此今日抵港者料為落閘前尾班機乘客。

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馬鞍山海澄軒兩居民抵英國3日後確診 住戶強制檢測 另今增2輸入

【14:21】衞生署衞生防護中心公布，截至六月三十日零時零分，中心正調查兩宗新增輸入確診個案，由英國及孟加拉來港；至今本港個案累計11 924宗（包括11 923宗確診個案和一宗疑似個案）。

此外，中心今日獲通報兩宗於英國確診的個案，涉及一名43歲女病人及一名5歲男病人。兩人於6月18日乘搭CX251航班離港前往倫敦。他們於6月21日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性，兩人均沒有病徵。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，他們曾居住的大廈（馬鞍山海澄軒）今日會被納入強制檢測公告。任何於2021年6月5日至30日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，須在7月2日或之前接受強制檢測。

【13:30】中國科興發表兒童接種疫苗的第一期和第二期臨床研究，一共約550名3至17歲兒童參與。其中一組接種兩劑3微克科興疫苗後，中和抗體轉陽率達百分百，研究結果已刊載在權威國際醫學期刊《刺針》。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，研究結果相當理想，顯示兒童接種科興比成人及長者效果更佳。不過由於研究人數不多，未必足以反映真實情況。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦稱，仍有待科興3至17歲兒童及青少年的第三期臨床報告出爐，才能決定是否建議本港可降低科興疫苗接種年齡。

科興疫苗｜研究揭兒童接種後百分百產生抗體 效果較成人及長者佳

澳門通關｜擬禁入境港人用酒店泳池、水上設施 設指定健康碼顏色

【12:29】澳門政府本周一（28日）曾表示，正與本港磋商通關事宜，包括不會要求香港在本地確診個案「清零」28日後才恢復通關。據悉，澳門政府已向當地酒店業界商討通關後安排，包括香港入境澳門的旅客，為其健康碼標記一種新的指定顏色，並容許該批人士於酒店範圍內活動，但會盡量避免香港旅客在公共場所除下口罩活動，包括禁止使用酒店游泳池及其他水上設施。

消息又指，澳門政府近日已聯絡船公司，了解往返澳門的船隻能否順利運作、航線恢復及人手安排等，估計與短時間內復航有關，但復航日期仍未有最終定案。

【12:27】消息稱今日不設疫情記者會。

港澳通關｜何栢良稱男地勤傳染風險可控 7月中後通關較務實

【10:46】確診感染Delta變種病毒的機場男地勤及其女同事，昨（29日）被當局改列作輸入相關個案，即本港已累計22日本地零確診。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（30日）早在電台節目表示，男地勤的傳染風險屬可控制範圍，未有進一步擴散跡象，當局需再加強監測一至兩周。

他相信粵港澳三地通關條件，是由男地勤和女同事個案起計，14天內無相關及源頭不明個案，以及過關者接種兩劑疫苗。他認為7月中之前不會通關，如果現在開始商討，料最快7月14日或21日落實較為務實。

英國禁飛｜酒店業界李漢城：檢疫酒店暑假損失數千萬元 促增補貼

【08:51】政府將就英國實施地區性航班「熔斷機制」，由明日（7月1日）凌晨零時起，禁止所有從當地來港的民航客機著陸香港，同時將英國列為極高風險A1組指明地區，限制曾於該地區逗留超過2小時的人登上來港客機，阻止相關人士轉機到港。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城今（30日）早在港台節目表示，檢疫酒店出現很大混亂，蒙受損失嚴重。有酒店初步估計損失超過3,000至4,000萬元生意， 以中型酒店700元一晚為例，損失生意額達數千萬元以上。他批評政府與業界缺乏溝通，建議增加補貼以減輕損失。

▼禁飛令實施前 市民由英國抵港▼

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