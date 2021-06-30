女保鏢涉槍殺姨舅案　爭家產惹不和　鰂魚涌公園示範自衛術並開槍

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-30 15:26

中年女保鑣疑因分家產與舅父及姨姨不和，指他們未有好好照顧其母，及未有在其母生前賣出外婆留下的物業，雖然眾長輩最後仍有把其母所佔的遺產分予她，女保鑣有次相約姨舅等在鰂魚涌公園見面，期間曾示範自衛術，之後涉向眾人開槍，其中2名姨舅頭部中槍，造成兩死兩傷。女保鑣否認謀殺及有意圖而射擊罪，案件今日（30日）在高等法院開審。

被告外婆生前留下一南豐新邨物業

被告詹心桀（47歲）被控在2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），並在同日射擊其二舅父詹前駒（事發時72歲）、三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。

控方開案陳詞指，被告母親為家中的大家姐，並有7名弟妹。被告的外婆於2011年去世，她生前未有立遺囑，並遺下南豐新邨一個單位。

被告詹心桀否認謀殺及有意圖而射擊罪。(資料圖片)

被告認為姨舅想侵吞母親所佔遺產

被告母親的身體後來變差，在被告同意下，她被送往老人院，並在2015年離世。母親離世後，被告怪責舅父及姨姨未在母親仍在世時賣出南豐新邨單位，又指控他們想侵吞母親可分得的遺產，亦怪他們未有好好照顧母親。

曾在網上指控各長輩

被告的四舅父在2016年發現，被告在網上指控他們侵吞母親遺產，以及送她往老人院導致她去世。二舅父、三姨及被告的兄長曾因此事與被告見面，被告當時道歉並承諾會刪除有關帖文，但心底裡仍對他們感到不滿。

二舅購下單位並有分給被告

在2017年，一眾姨舅決定賣出祖母的南豐新邨單位，由於有人想保留單位，因此二舅父以800萬從遺產管理人手中買入單位，而款項平均分配，被告母親可分得的款項會再分予被告及其兄長。

示範自衛術時突然開槍

案中4名事主在2018年曾約被告見面，她當時爽約，但之後再聲稱要感謝各人對母親的照料，再約他們於事發當日，即2018年6月26日見面。眾人當日午飯後，被告聲稱想再與他們傾談一會，所以他們前往附近的鰂魚涌公園，起初被告表示正常，談及自己的保鑣工作，又示範自衛術，但在約3點時突然掏出手槍，並在短距離下向4人開槍。

四舅二姨頭部中槍不治

四舅父及二姨頭部中槍，二姨更被射穿頭，送院後不治，而四舅父翌日亦因槍傷離世。二舅父及三姨則手臂及膊頭中槍，分別留院10天及2天。

發信三姨稱不會補槍

被告在警誡下承認：「同屋企人有仇口，所以開槍打佢地。」不過後來她改口稱只是「糾紛」。警方拘捕被告時，在槍陀發現1發子彈，彈匣仍有4發子彈，而她身上另有41發子彈。另外，被告在還柙期間，曾寫信予三姨，自稱有9發子彈，但永不會對她補槍。

案件編號：HCCC272/2019