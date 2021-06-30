女保鏢涉槍殺2姨舅｜答謝長輩約飯局　被告問：點解遺產咁遲處理

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-30 19:39

女保鑣涉為家產糾紛向4名姨舅開槍並釀兩死兩傷案今午（30日）繼審，受槍傷並獲救的二舅出庭作供，他指被告在母親離世後，曾提及若非當初送其母入老人院，其母或不會過身。二舅直言對此感奇怪，因為被告當初也同意送其母入住老人院，且費用都是眾姨舅支付。而事發前的午飯，被告原本相約大家出來以答謝大家，然而她當日大部份時間卻一言不發，但說了一句：「點解遺產咁遲處理」。

被告詹心桀（46歲）被控在2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），並在同日射擊其二舅父詹前駒（事發時72歲）、三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。

被告母親老人院費用由姨兒所出

二舅父詹前駒供稱，被告母親離世後，被告曾提及若非將母親送去老人院，母親或不會身亡。他對於被告不滿其母親被送往老人院感到奇怪，因為當初被告同意此決定，且其母親住老人院的費用，也是由一眾姨舅所出。

會向二舅問股票內幕消息

二舅續指，他與被告在其母親離世後才開始一個月聯絡一至兩次，被告會詢問他股票的內幕消息，又曾稱自己很聰明，只是因為遲了來港，缺乏條件裝備自己。

四舅曾向被告解釋為何遲處理遺產

二舅憶述，事發當日，涉案的4名舅姨及被告的兄長均有出席聚會，被告原本稱想藉此機會感謝他們，但在午飯時大部份時間一言不發，只低頭說了一句：「點解遺產咁遲處理。」當時四舅有向她解釋，因為外婆離世時，他們一眾姨舅十分傷心，想留下她曾居住的地方留念，亦沒有人要求盡快處理。

二舅周五繼續作供。

案件編號：HCCC272/2019

案發經過。(詳看下圖)