新冠肺炎．最新｜昨初確診少於5宗　馬鞍山海澄軒今日強制檢測

撰文： 孔繁栩 張嘉敏 黃金棋 鄭翠碧 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-01 06:21

新冠肺炎疫情緩和，昨日（6月30日）新增2宗英國輸入個案，至今本港個案累計11,924宗；政府今日（7月1日）起，提高英國疫情風險至最高的A1級別，亦啟動熔斷機制，禁止所有當地有載客民航客機着陸香港。昨初步確診少於5宗。

一名43歲婦人及一名5歲男童6月中到達英國後三日確診，衞生署指為審慎起見，他們曾居住的馬鞍山海澄軒，列入強制檢測公告，住客、工作人員及訪客最遲本周五（7月2日）前往採樣。

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強制檢測大廈｜馬鞍山海澄軒兩居民抵英後確診 住客最遲周五檢測

【00:01】衞生防護中心昨日（6月30日）公布，一名43歲女子及5歲男童於本月18日，乘搭CX251航班離港前往倫敦，至21日採樣檢測結果呈陽性確診。政府晚上表示，二人在港曾居住的馬鞍山海澄軒被納入強制檢測公告，任何人在6月5日至30日，曾在上址逗留超過兩小時，最遲周五（7月2日）受檢。

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