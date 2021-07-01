七一．最新｜今逾萬警力戒備　警方廣播：已封維園　市民不准進入

撰文： 勞敏儀 黃偉倫 陳淑霞 黃詠榆 陳晶琦 最後更新日期： 2021-07-01 14:15

今日7月1日，香港回歸24年，以往風雨不改的七一遊行，這兩年都被警方以疫情為由反對，申請團體上訴亦失敗。 今早上午10時許，銅鑼灣一帶市面如常，港鐵站未見警員駐守，維園噴水池則一度有數名反恐特勤隊警員出現，並有攝影師隨行拍攝硬照，在場警員則稱他們正在巡邏。惟警方在11時許，開始移走泊在維園外的電單車。其後在維園現場廣播，表明已封維園，不准市民進入。

【13:10】警方用橙帶圍封記利佐治街、東角道、駱克道一帶，數十警員駐守及巡邏，有數名穿黑衣、戴黑色口罩及黃色口罩的市民被帶入封鎖線截查。

【13:01】維園以外，亦有警員沿高士威道、記利佐治街一帶巡邏，警方亦在Fashion Walk對出架設帳篷，有數名身穿黑衣市民遭截查及搜身。有途經現場、佩戴黃色口罩的中年男士，亦被警方截停帶入封鎖區檢查個人物品及抄錄個人資料。

（陳淑霞攝）

有途經現場、佩戴黃色口罩的中年男士，亦被警方截停帶入封鎖區檢查個人物品及抄錄個人資料。（陳淑霞攝）

【12:48】維園封閉位置包括1-6號足球場、中央草坪已無市民逗留，警方於各出入口架設鐵馬及豎起公告，亦加緊戒備及巡邏。

來自入境處的「特務警察」在金鐘一帶天橋巡邏。（馮國良攝）

【12:30】就會否擴展封閉範圍，廖珈奇表示，要視乎實際情況。被問到過萬警方佈防下，仍有人成功在禮賓府附近擲易燃物，是否佈署失當，廖珈奇不同意，強調會「追究到底」。他澄清，該名公布鼓勵他人參與非法集會的人士已被捕，但並未被檢控。

就有組織會舉行街站，廖珈奇表示，「處置無分別」，會按目的及行為評估，他指目前仍有疫情問題，會檢視有無限聚，「定會處置」，另亦會檢視有無構成嚴重阻礙街道，如有違法行為會採取「即時」及「果斷」行動，另基於公共安全考慮，會作出適當指示及勸喻。

被問到警方今日大規模行動，與建黨百周年有無關係，廖珈奇指去年今日在維園、灣仔、天后、銅鑼灣一帶，「仍然係好多不同破壞、堵路、縱火啊，甚至乎製造爆炸品，亦都有唔同人士包括警務同事受到嚴重傷害。今日其實乜嘢日子對於我咃警方嚟講係唔重要，最重要係基於頭先我講呢啲都係風險評估因素。」

【12:24】被問到預計何時解封維園，廖珈奇強調封閉維園是基於風險評估，會視乎事態發展檢視，警方在灣仔一帶有加強佈防。就今早市民只是如常在維園運動，廖珈奇表示情況會一路變化，「好難用你眼前見到嘅嘢判斷。」指要為最壞情況打算，強調封閉維園是適合做法，避免違法行為，警方有足夠警力，但以涉行動為由不透露是否派出過萬警力。

【12:15】港島總區高級警司（行動）高級警司廖珈奇，交代圍封維園安排。廖珈奇指出，有團體擬舉行公眾集會及公眾遊行，惟經風險評估後，警方已禁止及上訴聆訊決定維持警方決定。警方按照第245章《公安條例》 第17條(4)，決定圍封維園，正午12時開始生效，任何人未經准許進入或逗留，已屬違法，刑罰最高可囚12個月。

廖珈奇指，已有人被捕，亦有人因在網上鼓勵他人集會而被捕，將提出檢控，另有人因無牌管有槍、彈藥或仿製槍械而被捕，將安排明天提堂。另外，凌晨有人向禮賓府近下亞厘畢道斜坡投擲多瓶易燃物，警方予以強烈譴責。

【12:00】港島總區高級警司（行動）高級警司廖珈奇，將會於中午12時15分會見傳媒，料交代警方圍封維園事宜。

【11:42】警方於維園現場廣播，表明已封維園，不准市民進入。帶備旗袋的警員駐守在維園足球場內，手持封鎖膠帶的警員亦準備就緒。



警方亦在其社交平台上發文，呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方又指，今晨有人向禮賓府近下亞厘畢道斜坡投擲多瓶易燃物，引起火警。有組織罪案及三合會調查科正積極調查該宗案件，警方強烈譴責破壞法紀的行為，並重申絕不容忍任何暴力行為。



「警方會在相關地點作高姿態巡邏，以確保各項慶祝活動順利進行，並為一切可能發生的違法活動做好應變準備。警方絕不容忍任何違法行為，並會迅速果斷執法。」

【11:35】警方開始進駐維園，有市民仍然如常到公園活動及打波。

【11:23】警方開始於紅隧紅磡入口架設路障，檢查車輛，預料會出現行車緩慢的情況。

【11:16】現場貼有公告，指警務處處長授權由今日早上8時至明早8時，臨時取消所有電單車位，有拖車移走部份電單車。另外，十多架警車及一架運載警員的旅遊巴到達，準備在維園佈防。