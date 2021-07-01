七一．直播｜現場消息：疑兇疑刀插警員後崇光外自插心口倒地

撰文： 勞敏儀 黃偉倫 陳淑霞 黃詠榆 陳晶琦 陳浠文 彭愷欣 鄧詠中 黃偉民 陳浩然 最後更新日期： 2021-07-01 23:28

今日7月1日，香港回歸24年，以往風雨不改的七一遊行，這兩年都被警方以疫情為由反對，申請團體上訴亦失敗。 今早上午10時許，銅鑼灣一帶市面如常，港鐵站未見警員駐守，維園噴水池則一度有數名反恐特勤隊警員出現，並有攝影師隨行拍攝硬照，在場警員則稱他們正在巡邏。惟警方在11時許，開始移走泊在維園外的電單車。其後在維園現場廣播，表明已封維園，不准市民進入。

穿黑色上衣中年男疑兇，突然拿出刀類兇器，從後插傷一名軍裝警員。（網上影片截圖）

【22:53】現場消息指，男疑兇用刀插傷軍裝警員後，然後跑去SOGO崇光門口，再自插心口，之後被制服。救護員到來為他救治，需要進行心外壓，有性命危險。

銅鑼灣SOGO對開一名男警員被襲擊受傷倒地。（余睿菁攝）

遇襲片段曝光｜銅鑼灣男子刺傷警員後自捅 兩人均受傷送院

【22:35】 現場消息指，受傷軍裝警員左手後背近腋下位置，被疑兇用刀刺傷，「當場流咗好多血」， 已經送左上救護車。 男疑兇被捕，現場見他倒地，有大量血漬，救護員為他施行心外壓，再送上救護車。

警務處處長蕭澤頤在事後到場了解。（余睿菁攝）

【22:00】大批警員於銅鑼灣SOGO對開東角道及記利佐治街拉起封鎖線，並當場制服一名疑人，現場消息指一名警員肩膊受傷倒地，身上及地上均有血漬，救護車到場為警員急救。現場消息指，警務處長蕭澤頤正到場了解。

【21:15】警方表示截至晚上9時，銅鑼灣、天后、旺角及黃大仙一帶至少19人被捕，分別涉嫌管有仿製火器、管有攻擊性武器、侮辱國旗、涉嫌分發煽動刊物、公眾地方行為不檢及阻礙警務人員執行職務等。另外，至少19人涉違反限聚令及口罩令的相關規例而被票控。警方嚴厲譴責危害公共衞生和公共安全的行為，稱會繼續在全港各區執法，以保障公共安全和社會秩序。

【20:28】警方在銅鑼灣地帶外截查數名黑衣男子，其後放行。

【20:26】警方表示，晚上7時許在天后截查一名27歲可疑男子時，發現他藏有一把可摺疊成有如咭片大小的利刀，以涉嫌管有攻擊性武器拘捕他。

警方重申，高度關注有人涉嫌在人多擠逼的鬧市內藏有攻擊性武器，不排除有人企圖利用相關物品傷害市民或警務人員。警方現正不斷檢視及更新各區部署，針對可疑人物及車輛進行截查，以防止及打擊罪案。

七一│警旺角拘11男女涉分發煽動刊物 包括賢學思政3成員

【19:45】警方表示，在下午5時至6時許，警方在旺角一帶巡邏期間，發現有人正在分發宣傳單張，內容懷疑有煽動性成份。警方分別在鼓油街、朗豪坊外及旺角一條行人天橋上，先後以涉嫌分發煽動刊物罪拘捕五男六女。

根據《刑事罪行條例》第10條，任何人刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物，即屬犯罪，第一次定罪可處罰款$5,000及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。

七一│警旺角重兵截查街站 賢學思政3成員涉分發煽動刊物罪被捕

【18:00】在旺角，學聯及嶺南大學學生會成員於旺角天橋擺設街站，被多名警員截查，其間警員收走街站包括摺檯及旗幟等物品，並將4名街站成員帶上警車帶走。

【17:55】在銅鑼灣鵝頸橋，社民連主席黃浩銘表示，已派發所有單張，亦完成今日街站。擺放街站期間有不少警員在旁觀察，亦有市民駐足觀望，不過未有發生混亂，過程大致和平。

【17:22】旺角：「賢學思政」王逸戰等3名成員於截查後，被警員帶上警車帶走，暫未清楚原因。有在場人士高叫「撐住」。賢學思政方面表示，被捕嘅係王逸戰 陳枳森 以及一名義工。警方其後表示，涉案數人干犯分發內容懷疑有煽動性成份宣傳單張，已用涉嫌分發煽動刊物罪拘捕兩男一女。

七一｜警方於銅鑼灣拘捕一名男子 涉藏有仿製槍械

【17:12】銅鑼灣︰據現場消息稱，早前被截查的少年，被指涉違599G 章（即「限聚令」）遭票控，現已獲放行。

【17:05】旺角：組織「賢學思政」召集人王逸戰等3人於下午約5時到達豉油街近西洋菜南街，3人未有設置街站及手持單張，警員隨即上前截查並拉起橙帶。警方又開咪警告在場人士切勿聚集，否則有機會違反限聚令。

【16:50】組織「賢學思政」於Facebook專頁表示，原定下午5時於銅鑼灣東角道舉行的七一街站，將會改至旺角舉行。多名機動部隊警員於下午4時許在豉油街近西洋菜南街戒備，並截查一名身穿美國隊長服飾的男子，其後男子獲放行。「陣地社工」成員陳虹秀亦於現場派發單張。

【16:49】警方隨後於後巷截查另一黑衫少年，並逐項搜查其隨身物品，當中包括白色帽及一份《蘋果日報》等。

【16:10】銅鑼灣三名男女涉嫌公眾地方行為不檢被捕。

【16:05】職工盟組織幹事吳冠君於下午約4時表示，他們於約3時前來擺街站，其後警員到場圍封，並警告指街站有機會違限聚令、引起混亂及煽動等，因此原定至5點的街站將會提早於4時結束。吳冠君表示時間已比想像中遲，「本身以為檔口都未必開到」，又感謝有市民前來為他們打氣。吳又重申市民享有表達權利，惟認為現時政府不容許市民表達不同政見及意見，對此感到荒謬及悲哀。被問到會否擔心自己如鄒幸彤被捕，吳冠君稱相比鄒幸彤及因初選入獄47人的付出，「宜家唔算係乜」。

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【15:53】職工盟在旺角行人天橋設街站，幹事杜振豪以揚聲器表示，警員向他表示街站旗幟有可能煽動市民仇恨政府，要求他將旗幟拆走，又指他沒有就街站及展示旗幟申請，杜振豪質疑今日街上不少五星旗及國旗均未有申請，稱警方處理手法先後快慢有別，又指不明白「民生即政治，基層要公義」口號如何觸犯法例。警方其後再次拉起橙帶上前警告，將數分鐘後再度解封。

職工盟組織幹事吳冠君指無法太擔心，因工會做的事不是傷天害理，只是一個供市民表達政見的街站，「如果佢要清場我哋係無辦法，只會覺得好悲哀，如果咁樣都去清場，我哋認為呢個係暴政。」

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七一｜警方名店坊外舉黃旗 商場內拉封鎖線要求市民離開

【15:52】警方進入銅鑼灣名店坊，並拉起封鎖線，一度包圍市民，要求在場人士離開。

【15:48】警方在銅鑼灣展示黃旗，警員開咪警告在名店坊的人士，有可能違反599G限聚令、未經批準集結等，要求在場人士立即散去。

七一｜銅鑼灣橙帶處處 警方高姿態巡邏 穿黑衣市民堅持上街發聲

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【15:30】警方圍封社民連在鵝頸橋的街站，職工盟在旺角行人天橋的街站，也被警方圍封。職工盟組織幹事杜振豪表示，警告他們可能觸犯限聚令、公安條例，又提醒他們的宣傳品或口號不可煽動他人。杜振豪表示難以理解「煽動」標準，「我哋只能夠做返自己要做嘅嘢，講返我哋要講嘅嘢」，他強調只能「見步行步，盡做」，他認為民主派團體街站被警方針對，質疑香港是否仍有言論自由、集會自由和結社自由。

【15:17】再有佩戴黃色口罩的中年女士遭帶入封鎖區，警員向她稱「過嚟傾幾句」。

一名佩戴黃色口罩的中年女士遭帶入封鎖區。（陳淑霞攝）

【15:15】社民連主席黃浩銘於鵝頸橋底設街站，他表示今日會遵守限聚令，街站盡量｢做到幾耐就幾耐｣。他續稱，今日中共建黨百周年紀念日，警力明顯較今年6月4日多，估計警方動用三分之一警力，認為反映出香港已成為｢警察城市｣，即使只是處理街站，都如臨大敵。

黃浩銘稱，公道自在人心，即使政府禁止上街遊行，但亦阻不了市民爭取民主之心，自己只要有空間及平台，就會堅持發聲。

七一｜警方月內第二次封維園 王婆婆崇光外高舉英國旗遭警方帶走

【15:00】銅鑼灣現場情況，「王婆婆」王鳳瑤在場高舉英國國旗，現場相當混亂，其後王婆婆被警方押上警車。

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【14:55】在旺角，8名警員在朗豪坊對出截停身穿黑衣及黑褲的人士進行搜查。

【14:54】記利佐治街一名佩戴黃色口罩、右手包紥的女士及另一名黑色口罩女士遭警方截查，女士表示不滿，要求警方說明因由，警方則稱兩人倘不合作，則會控告阻差辦公：「今日本來有公眾活動，見到你哋行咗好多個圈，思疑你兩個袋有攻擊性武器」，兩人被帶入封鎖區搜查。

鄭小姐及友人遭放行後，講述被截查經過，她指，本來打算前往買水，於Fashion Walk外乘涼後再起步時，警方突指懷疑她倆藏有攻擊性武器，要求作出截查，期間又詢問「點解要戴黃色口罩」，本身右手受傷、需要包紮的鄭小姐不滿警察胡亂執法，「我咁大年紀，仲點會有攻擊性？著制服嘅係保護人民，唔係恐嚇我，假期係咪唔使出街？宵禁啦不如。」

【14:37】「王婆婆」王鳳瑤在場高舉英國國旗，警方開咪要求在場人士離開，否則作出票控。警方不斷開咪要求記者退後，勿阻警方行動。警方將王婆婆帶入封鎖區，現場相當混亂。

【14:05】職工盟在SOGO對出準備開設七一街站時被警方阻止並截查。代表其後引致警方指，這是被反對遊行路線範圍，不可設街站，否則會動用公安條例，以阻差辦公罪名拘捕。他指，去年七一遊行被禁，仍有部分工會可擺設街站，今年警方明顯進一步收緊，街站物資被檢查後才能放行，強調並非鼓勵市民參與被反對的遊行。他今日帶來「堅守香港」橫額，認為七一原本是公民社會不同團體及港人用自己方法堅守香港的日子，故才謹守崗位、在街站繼續發聲，無奈收拾物資離開。

另外，社民連亦表示，由於警方已封記利佐治街一帶，現正物色在銅鑼灣可以擺設街站的地方，一旦找到，將會公布詳情。

【13:10】警方用橙帶圍封記利佐治街、東角道、駱克道一帶，數十警員駐守及巡邏，有數名穿黑衣、戴黑色口罩及黃色口罩的市民被帶入封鎖線截查。

【13:01】維園以外，亦有警員沿高士威道、記利佐治街一帶巡邏，警方亦在Fashion Walk對出架設帳篷，有數名身穿黑衣市民遭截查及搜身。有途經現場、佩戴黃色口罩的中年男士，亦被警方截停帶入封鎖區檢查個人物品及抄錄個人資料。

（陳淑霞攝）

有途經現場、佩戴黃色口罩的中年男士，亦被警方截停帶入封鎖區檢查個人物品及抄錄個人資料。（陳淑霞攝）

【12:48】維園封閉位置包括1-6號足球場、中央草坪已無市民逗留，警方於各出入口架設鐵馬及豎起公告，亦加緊戒備及巡邏。

來自入境處的「特務警察」在金鐘一帶天橋巡邏。（馮國良攝）

【12:30】就會否擴展封閉範圍，廖珈奇表示，要視乎實際情況。被問到過萬警方佈防下，仍有人成功在禮賓府附近擲易燃物，是否佈署失當，廖珈奇不同意，強調會「追究到底」。他澄清，該名公布鼓勵他人參與非法集會的人士已被捕，但並未被檢控。

就有組織會舉行街站，廖珈奇表示，「處置無分別」，會按目的及行為評估，他指目前仍有疫情問題，會檢視有無限聚，「定會處置」，另亦會檢視有無構成嚴重阻礙街道，如有違法行為會採取「即時」及「果斷」行動，另基於公共安全考慮，會作出適當指示及勸喻。

被問到警方今日大規模行動，與建黨百周年有無關係，廖珈奇指去年今日在維園、灣仔、天后、銅鑼灣一帶，「仍然係好多不同破壞、堵路、縱火啊，甚至乎製造爆炸品，亦都有唔同人士包括警務同事受到嚴重傷害。今日其實乜嘢日子對於我咃警方嚟講係唔重要，最重要係基於頭先我講呢啲都係風險評估因素。」

【12:24】被問到預計何時解封維園，廖珈奇強調封閉維園是基於風險評估，會視乎事態發展檢視，警方在灣仔一帶有加強佈防。就今早市民只是如常在維園運動，廖珈奇表示情況會一路變化，「好難用你眼前見到嘅嘢判斷。」指要為最壞情況打算，強調封閉維園是適合做法，避免違法行為，警方有足夠警力，但以涉行動為由不透露是否派出過萬警力。

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【12:15】港島總區高級警司（行動）高級警司廖珈奇，交代圍封維園安排。廖珈奇指出，有團體擬舉行公眾集會及公眾遊行，惟經風險評估後，警方已禁止及上訴聆訊決定維持警方決定。警方按照第245章《公安條例》 第17條(4)，決定圍封維園，正午12時開始生效，任何人未經准許進入或逗留，已屬違法，刑罰最高可囚12個月。

廖珈奇指，已有人被捕，亦有人因在網上鼓勵他人集會而被捕，將提出檢控，另有人因無牌管有槍、彈藥或仿製槍械而被捕，將安排明天提堂。另外，凌晨有人向禮賓府近下亞厘畢道斜坡投擲多瓶易燃物，警方予以強烈譴責。

【12:00】港島總區高級警司（行動）高級警司廖珈奇，將會於中午12時15分會見傳媒，料交代警方圍封維園事宜。

【11:42】警方於維園現場廣播，表明已封維園，不准市民進入。帶備旗袋的警員駐守在維園足球場內，手持封鎖膠帶的警員亦準備就緒。



警方亦在其社交平台上發文，呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方又指，今晨有人向禮賓府近下亞厘畢道斜坡投擲多瓶易燃物，引起火警。有組織罪案及三合會調查科正積極調查該宗案件，警方強烈譴責破壞法紀的行為，並重申絕不容忍任何暴力行為。



「警方會在相關地點作高姿態巡邏，以確保各項慶祝活動順利進行，並為一切可能發生的違法活動做好應變準備。警方絕不容忍任何違法行為，並會迅速果斷執法。」

【11:35】警方開始進駐維園，有市民仍然如常到公園活動及打波。

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【11:23】警方開始於紅隧紅磡入口架設路障，檢查車輛，預料會出現行車緩慢的情況。

【11:16】現場貼有公告，指警務處處長授權由今日早上8時至明早8時，臨時取消所有電單車位，有拖車移走部份電單車。另外，十多架警車及一架運載警員的旅遊巴到達，準備在維園佈防。

（陳淑霞攝）

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