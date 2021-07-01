七一．直播｜警方進入銅鑼灣名店坊　要求在場人士離開

撰文： 勞敏儀 黃偉倫 陳淑霞 黃詠榆 陳晶琦 陳浠文 彭愷欣 鄧詠中 黃偉民 陳浩然 最後更新日期： 2021-07-01 15:58

今日7月1日，香港回歸24年，以往風雨不改的七一遊行，這兩年都被警方以疫情為由反對，申請團體上訴亦失敗。 今早上午10時許，銅鑼灣一帶市面如常，港鐵站未見警員駐守，維園噴水池則一度有數名反恐特勤隊警員出現，並有攝影師隨行拍攝硬照，在場警員則稱他們正在巡邏。惟警方在11時許，開始移走泊在維園外的電單車。其後在維園現場廣播，表明已封維園，不准市民進入。

【15:52】警方進入銅鑼灣名店坊，要求在場人士離開。

【15:48】警方在銅鑼灣展示黃旗，警員開咪警告在名店坊的人士，有可能違反599G限聚令、未經批準集結等，要求在場人士立即散去。

【15:30】警方圍封社民連在鵝頸橋的街站，職工盟在旺角行人天橋的街站，也被警方圍封。

【15:15】社民連主席黃浩銘於鵝頸橋底設街站，他表示今日會遵守限聚令，街站盡量｢做到幾耐就幾耐｣。他續稱，今日中共建黨百周年紀念日，警力明顯較今年6月4日多，估計警方動用三分之一警力，認為反映出香港已成為｢警察城市｣，即使只是處理街站，都如臨大敵。

黃浩銘稱，公道自在人心，即使政府禁止上街遊行，但亦阻不了市民爭取民主之心，自己只要有空間及平台，就會堅持發聲。

【15:00】銅鑼灣現場情況，「王婆婆」王鳳瑤在場高舉英國國旗，現場相當混亂，其後王婆婆被警方押上警車。

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【14:55】在旺角，8名警員在朗豪坊對出截停身穿黑衣及黑褲的人士進行搜查。

【14:54】記利佐治街一名佩戴黃色口罩、右手包紥的女士及另一名黑色口罩女士遭警方截查，女士表示不滿，要求警方說明因由，警方則稱兩人倘不合作，則會控告阻差辦公：「今日本來有公眾活動，見到你哋行咗好多個圈，思疑你兩個袋有攻擊性武器」，兩人被帶入封鎖區搜查。

鄭小姐及友人遭放行後，講述被截查經過，她指，本來打算前往買水，於Fashion Walk外乘涼後再起步時，警方突指懷疑她倆藏有攻擊性武器，要求作出截查，期間又詢問「點解要戴黃色口罩」，本身右手受傷、需要包紮的鄭小姐不滿警察胡亂執法，「我咁大年紀，仲點會有攻擊性？著制服嘅係保護人民，唔係恐嚇我，假期係咪唔使出街？宵禁啦不如。」

【14:37】「王婆婆」王鳳瑤在場高舉英國國旗，警方開咪要求在場人士離開，否則作出票控。警方不斷開咪要求記者退後，勿阻警方行動。警方將王婆婆帶入封鎖區，現場相當混亂。

【14:05】職工盟在SOGO對出準備開設七一街站時被警方阻止並截查。代表其後引致警方指，這是被反對遊行路線範圍，不可設街站，否則會動用公安條例，以阻差辦公罪名拘捕。他指，去年七一遊行被禁，仍有部分工會可擺設街站，今年警方明顯進一步收緊，街站物資被檢查後才能放行，強調並非鼓勵市民參與被反對的遊行。他今日帶來「堅守香港」橫額，認為七一原本是公民社會不同團體及港人用自己方法堅守香港的日子，故才謹守崗位、在街站繼續發聲，無奈收拾物資離開。

另外，社民連亦表示，由於警方已封記利佐治街一帶，現正物色在銅鑼灣可以擺設街站的地方，一旦找到，將會公布詳情。

【13:10】警方用橙帶圍封記利佐治街、東角道、駱克道一帶，數十警員駐守及巡邏，有數名穿黑衣、戴黑色口罩及黃色口罩的市民被帶入封鎖線截查。

【13:01】維園以外，亦有警員沿高士威道、記利佐治街一帶巡邏，警方亦在Fashion Walk對出架設帳篷，有數名身穿黑衣市民遭截查及搜身。有途經現場、佩戴黃色口罩的中年男士，亦被警方截停帶入封鎖區檢查個人物品及抄錄個人資料。

（陳淑霞攝）

有途經現場、佩戴黃色口罩的中年男士，亦被警方截停帶入封鎖區檢查個人物品及抄錄個人資料。（陳淑霞攝）

【12:48】維園封閉位置包括1-6號足球場、中央草坪已無市民逗留，警方於各出入口架設鐵馬及豎起公告，亦加緊戒備及巡邏。

來自入境處的「特務警察」在金鐘一帶天橋巡邏。（馮國良攝）

【12:30】就會否擴展封閉範圍，廖珈奇表示，要視乎實際情況。被問到過萬警方佈防下，仍有人成功在禮賓府附近擲易燃物，是否佈署失當，廖珈奇不同意，強調會「追究到底」。他澄清，該名公布鼓勵他人參與非法集會的人士已被捕，但並未被檢控。

就有組織會舉行街站，廖珈奇表示，「處置無分別」，會按目的及行為評估，他指目前仍有疫情問題，會檢視有無限聚，「定會處置」，另亦會檢視有無構成嚴重阻礙街道，如有違法行為會採取「即時」及「果斷」行動，另基於公共安全考慮，會作出適當指示及勸喻。

被問到警方今日大規模行動，與建黨百周年有無關係，廖珈奇指去年今日在維園、灣仔、天后、銅鑼灣一帶，「仍然係好多不同破壞、堵路、縱火啊，甚至乎製造爆炸品，亦都有唔同人士包括警務同事受到嚴重傷害。今日其實乜嘢日子對於我咃警方嚟講係唔重要，最重要係基於頭先我講呢啲都係風險評估因素。」

【12:24】被問到預計何時解封維園，廖珈奇強調封閉維園是基於風險評估，會視乎事態發展檢視，警方在灣仔一帶有加強佈防。就今早市民只是如常在維園運動，廖珈奇表示情況會一路變化，「好難用你眼前見到嘅嘢判斷。」指要為最壞情況打算，強調封閉維園是適合做法，避免違法行為，警方有足夠警力，但以涉行動為由不透露是否派出過萬警力。

【12:15】港島總區高級警司（行動）高級警司廖珈奇，交代圍封維園安排。廖珈奇指出，有團體擬舉行公眾集會及公眾遊行，惟經風險評估後，警方已禁止及上訴聆訊決定維持警方決定。警方按照第245章《公安條例》 第17條(4)，決定圍封維園，正午12時開始生效，任何人未經准許進入或逗留，已屬違法，刑罰最高可囚12個月。

廖珈奇指，已有人被捕，亦有人因在網上鼓勵他人集會而被捕，將提出檢控，另有人因無牌管有槍、彈藥或仿製槍械而被捕，將安排明天提堂。另外，凌晨有人向禮賓府近下亞厘畢道斜坡投擲多瓶易燃物，警方予以強烈譴責。

【12:00】港島總區高級警司（行動）高級警司廖珈奇，將會於中午12時15分會見傳媒，料交代警方圍封維園事宜。

【11:42】警方於維園現場廣播，表明已封維園，不准市民進入。帶備旗袋的警員駐守在維園足球場內，手持封鎖膠帶的警員亦準備就緒。



警方亦在其社交平台上發文，呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方又指，今晨有人向禮賓府近下亞厘畢道斜坡投擲多瓶易燃物，引起火警。有組織罪案及三合會調查科正積極調查該宗案件，警方強烈譴責破壞法紀的行為，並重申絕不容忍任何暴力行為。



「警方會在相關地點作高姿態巡邏，以確保各項慶祝活動順利進行，並為一切可能發生的違法活動做好應變準備。警方絕不容忍任何違法行為，並會迅速果斷執法。」

【11:35】警方開始進駐維園，有市民仍然如常到公園活動及打波。

【11:23】警方開始於紅隧紅磡入口架設路障，檢查車輛，預料會出現行車緩慢的情況。

【11:16】現場貼有公告，指警務處處長授權由今日早上8時至明早8時，臨時取消所有電單車位，有拖車移走部份電單車。另外，十多架警車及一架運載警員的旅遊巴到達，準備在維園佈防。