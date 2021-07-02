新冠肺炎｜初確診清潔工入院檢測陰性　當局將視察化驗室及酒店

撰文： 張嘉敏 黃金棋 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-07-02 13:17

新冠肺炎疫情反覆，周四（1日）一名於檢疫酒店工作的清潔工初步確診，列為源頭不明本地個案，並驗出帶L452R變種病毒，本地零確診紀錄或又再斷纜。惟消息指，患者入院後的病毒檢測和抗體檢測均呈陰性，由於未能確定為何會出現這種情況，而且涉及變種病毒，當局將到化驗室和酒店視察。 因應今次個案，政府於周四晚上將患者住所香港仔利港中心實施「封區」檢測，住戶需要強制檢測，約530名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

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【12:41】消息指，初步確診的清潔工入院後的病毒檢測和抗體檢測均呈陰性，由於未能確定為何會出現這種情況，而且涉及變種病毒，當局今天將會到化驗室和酒店視察。

封區檢測｜香港仔利港中心解封 530人接受檢測0確診

【10:25】政府昨晚將香港仔成都道38號利港中心（不包括利港商場）列為受限區域，在區域內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府今日（2日）上午約7時宣布已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府宣布執法行動在今9時30分完結。利港中心約530名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

▼7月1日，香港仔利港中心有住戶染變種病毒L452R，大廈需封區檢測▼

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澳門通關｜本港再現變種病毒初步確診 姚思榮料暑假港澳終能通關

【09:46】旅遊界立法會議員姚思榮今天（2日）在電台節目表示，兩地政府早前無商討實際通關日期，未見有新的消息，加上本港社區昨天再現初步確診個案，料7月11日港澳之間能夠通關的機會不大。

他促請兩地政府盡快公布一個清晰的通關標準，並建議參考新加坡旅遊氣泡做法，訂下「熔斷機制」，以數天的平均確診數字去作疫情評估，而非僅僅因為一宗個案就引致不能通關。他其後補充，除非香港出現大爆發，否則相信粵港澳三地有望在7月內通關。

變種病毒｜檢疫酒店清潔工初步確診 孔繁毅：或被輸入個案傳染

【08:50】指定檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」的兼職清潔員初步確診，這名41歲女病人被驗出帶有L452R變異病毒株。香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今天（2日）在電台節目表示，如果這名女子最終確診，較大機會是在工作地點接觸到輸入個案而受感染，需找出源頭，而檢疫酒店的職員應盡快接種新冠疫苗，以減低感染風險。

孔繁毅呼籲檢疫酒店職員盡快接種新冠疫苗，以減低感染風險，（資料圖片／羅君豪攝）

強制檢測｜帶變種病毒清潔工曾到9地方 淺水灣豪宅及4食肆上榜

【00:34】衞生署衞生防護中心周三（7月1日）公布，一名於檢疫酒店的油麻地紅茶館酒店工作的清潔工初步確診，驗出帶有變種病毒L452R。食物及衞生局晚上將該名清潔工到訪過的九個地方納入強制檢測公告，並指為謹慎起見，曾逗留該九個地方的人士，即使已完新冠疫苗接種，亦須接受強制檢測。

被納入強制檢測的九個地方包括豪宅淺水灣南灣道12A號2號，以及香港仔中心第4期地下麥當勞、香港仔中心地下百佳超級廣場，以及香港仔華富（二）邨商場6樓麗絲快餐店等。受檢人士需在7月3日或之前接受檢測。

（香港01製圖）

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昨日總覽：新冠肺炎．7.1｜清潔工初步確診涉L452R變種病毒 利港中心封區

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