新冠肺炎．最新｜本地零確診又斷纜　檢疫酒店清潔工染變種病毒

撰文： 張嘉敏 黃金棋 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-07-02 04:56

新冠肺炎疫情反覆，周四（1日）一名於檢疫酒店工作的清潔工初步確診，列為源頭不明本地個案，並驗出帶L452R變種病毒，本地零確診紀錄或又再斷纜。因應今次個案，政府於周四晚上將患者住所香港仔利港中心「封區」，住戶需要強制檢測。

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

7月1日，香港仔利港中心有住戶染變種病毒L452R，大廈需封區檢測

+ 2 + 2 + 2

強制檢測｜帶變種病毒清潔工曾到9地方 淺水灣豪宅及4食肆上榜

【00:34】衞生署衞生防護中心周三（7月1日）公布，一名於檢疫酒店的油麻地紅茶館酒店工作的清潔工初步確診，驗出帶有變種病毒L452R。食物及衞生局晚上將該名清潔工到訪過的九個地方納入強制檢測公告，並指為謹慎起見，曾逗留該九個地方的人士，即使已完新冠疫苗接種，亦須接受強制檢測。

被納入強制檢測的九個地方包括豪宅淺水灣南灣道12A號2號，以及香港仔中心第4期地下麥當勞、香港仔中心地下百佳超級廣場，以及香港仔華富（二）邨商場6樓麗絲快餐店等。受檢人士需在7月3日或之前接受檢測。

（香港01製圖）

▼6.30在英港人乘搭尾班機抵港▼

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

昨日總覽：新冠肺炎．7.1｜清潔工初步確診涉L452R變種病毒 利港中心封區

變種病毒｜油麻地紅茶館檢疫酒店清潔工初步確診 利港中心須封區

新冠肺炎｜四輸入個案全帶變種病毒兩人英國留學 另10宗初步確診

新冠疫苗｜單日逾4.7萬人接種疫苗 周三10人打針後送院

澳門通關｜香港清零後14日通關 禁入酒吧等場所 入賭場料設條件

新加坡擬棄「清零」 孔繁毅指做法危險 籲港府延遲港星旅遊氣泡

旅遊氣泡｜新加坡放棄「清零」 專家：互通後香港會失守

水上的士延期半年首航 乘客走出甲板欣賞「幻彩詠香江」