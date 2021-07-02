消費券｜登記倒數兩天　WeChat Pay HK舉行消費券啟動禮

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-02 15:08

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府於近日宣布消費券詳情，市民最快可於7月4日到政府網頁進行登記，並最快可於8月1日領取第一期共2,000元的消費券。

WeChat Pay HK今日消費券啟動禮，《香港01》會作現場直播。

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根據今年初的資料顯示，截至去年底，WeChat Pay HK的註冊用戶已超過380萬，當時已支持香港近80,000商戶，內地近100萬商戶。 在年三十至大年初四期間，WeChat Pay HK用戶收發「紅包」的次數逾100萬次，使用用戶數為2019年的兩倍以上。由此可見，WeChat Pay HK已在香港有一定的知名度及普及度。

WeChat Pay HK適用於家庭主婦、WeChat高度用戶

不過WeChat Pay HK與AlipayHK的定位相似，支付方式同為二維碼，該如何選擇亦成為難題。但WeChat Pay HK另覓新路，除了同樣設儲印花換獎賞外，近年亦不遺餘力進攻街市，例如今年推出「街市碼上餸」，以及夥拍建華集團（即「香港街市」）推出優惠，因此較適合家庭主婦使用。

不過兩者差異在於，WeChat Pay HK除了支付工具外，亦是WeChat社交平台內的一項功能，用戶能結合收付款功能互動，例如透過電子銀包在聊天群組內發「紅包」。因此若市民習慣以WeChat作為日常社交平台，可參與其「邀請親友消費券齊齊加碼」活動。而日常習慣使用WeChat的市民，亦較適用以WeChat Pay HK領取消費券。

需連結的手機資料為4間支付工具最多

由於WeChat的功能豐富，集語音聊天、視訊對話、相片及影片共享、位置共享、遊戲等功能於一身。因此需連結的手機資料，亦是4個支付工具App中之冠，包括聯絡資料、用戶內容、搜尋記錄、通訊錄、位置等，較不適合重視私隱的市民。

同樣地，WeChat App的操作亦相較另外3間支付工具繁複，若市民並非WeChat用戶，需花時間熟習及適應。例如，在登記成為WeChat用戶後，並不代表立即啟用電子銀包的功能。用戶仍需額外開通WeChat Pay HK銀包，以加入銀行卡或信用卡以方便儲值。不過須注意的是，登記領取消費券，不需於WeChat內提供身份證、銀行卡等資料。