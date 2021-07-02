自願醫保｜推2年錄79萬保單未達標　食衞局：社會事件及疫情影響

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-02 23:23

政府於2019年4月1日推出自願醫保，至今已逾兩年。食物及衞生局公布計劃最新情況，指截至今年3月31日，自願醫保保單的數目達791,000張，然而根據計劃推出前的估算，約有100萬人會在推出首兩年購買認可產品，即目前仍未達標。 食衞局解釋，未達估算原因是受到社會事件和新冠肺炎疫情影響，醫療保險市場的整體表現自2019年下半年開始放緩。然而當局強調，自願醫保在個人住院保險產品市場中相對表現不俗。

自願醫保首兩年 29%屬新投保保單

食物及衞生局在立法會文件中表示，自願醫保791,000張保單中，71%是在推出前已生效而其後轉移至自願醫保的保單，其餘29%屬新投保保單。在2019年4月至今年3月期間，97%的保單申請獲接納，當中逾89%沒有任何附加保費或個別不保項目。而保單的受保人中，53%在40歲以下，34%在30歲以下，當局認為與政策相符。

文件指出，受到社會事件和疫情影響，醫療保險市場的整體表現自2019年下半年開始放緩，因此自願醫保未達推出前的估算。根據政府去年9月公布數字，計劃首年錄522,000張保單，當時政府形容「保單數字反映計劃正穩步邁向目標」，不過第二年數字增長放緩，僅錄269,000張保單，致推出兩年未達100萬張保單目標。

當局亦強調，自願醫保在個人住院保險產品市場中相對表現不俗，並指曾對參與計劃的保險公司進行調查發現，自願醫保保單數目在今年3月底之前12個月期間增加約52%，對比2020年個人住院保險產品全年只有5%增長。

政府於2019年4月1日推出自願醫保，截至今年3月31日，保單的數目達791,000張。（資料圖片）

在保費水平方面，截至今年3月底，已簽發的自願醫保保單中有83%為標準計劃和大房級別的靈活計劃，平均標準保費分別為4,400元和6,600元。截至今年5月底，88%標準保費維持不變；5%輕微上調，平均增幅為5%；6%則有所下調，平均減幅為7%。而在計劃推出首兩年內，當局共接獲並處理3,133宗查詢和73宗投訴。

155,000名納稅人申請自願醫保稅務扣減

另外，當局指根據去年數據，94%的個案成功索償，其中約36%獲全額償付，66%的償付比率達90%或以上。而根據稅務局資料，在2019／20課稅年度，約有155,000名納稅人申請自願醫保稅務扣減，獲扣稅的自願醫保合資格保費總額約為10.19億元，粗略估算每名納稅人平均可少付約770元稅款。

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