黃錦星：18個月後推行垃圾徵費合適　需預留彈性視乎經濟狀況

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-03 11:53

政府早前指，在通過垃圾徵費相關條例後，會設18個月的準備期。環境局局長黃錦星今天（3日）在電台節目表示，不排除18個月後正式推行垃圾徵費，但若屆時經濟仍然「麻麻」，便需要預留彈性。

黃錦星指，不排除18個月後正式推行垃圾徵費。（資料圖片／張浩維攝）

黃錦星在港台節目《星期六問責》表示，立法會相關法案委員會已經完成審議，下一步會把條例草案提交立法會大會。他稱，香港新冠肺炎疫情已經相對放緩，就業情況有所改善，相信在18個月後實施垃圾徵費，可配合香港情況，但亦需視乎屆時的經濟情況。

黃在節目後接受傳媒訪問時稱，看到本港疫情相對緩和及受控，現時香港經濟和就業亦慢慢回復好勢頭，所以約18個月後落實垃圾徵費，覺得能夠配合香港實際情況，希望盡早落實有關法規，幫助香港減廢。

被問到為何決定在初期向市民派發免費膠袋，他指，因需要循序漸進令市民習慣成自然，會與相關持份者商討細節。港府亦會在未來18個月，於社區增加回收配套，強調政策目標是增加回收和源頭減廢誘因，市民亦可減少需繳交的垃圾費。

政府早前指，在通過垃圾徵費相關條例後，會設18個月的準備期。（資料圖片）

重申2035年空氣質素與國際大城市看齊的目標進取

另一方面，當局早前公布《香港清新空氣藍圖2035》，黃錦星指政府訂立的目標很進取，是向難度挑戰，會每五年檢討一次空氣質素指標的安排，逐步收緊。 而對於電動車充電位不足的問題，他稱當局收到400多個屋苑申請安裝電動車充電設備，涉及10萬個車位，政府會繼續研究如何推動市民轉用電動車。