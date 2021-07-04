新冠肺炎・最新｜本地再度零確診　電子消費券開始首日登記

撰文：王潔恩黃詠榆黃偉倫朱海棋陳淑霞
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新冠肺炎疫情反覆，本港周六（3日）新增一宗確診，39歲男患者屬輸入個案由韓國到港，入住紅磡香港嘉里酒店。而日前被列為無源頭感染的確診清潔工，暫未再有相關的確診個案。
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