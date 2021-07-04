消費券｜7.4早上六點開始登記　過程簡單　限時30分填寫

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-04 06:27

5000元電子消費券7月4日早上6點開始登記，記者第一時間實測，網站暢順，時限30分鐘的登記過程，基本三、五分鐘之内就可以完成。前題是在政府網站登記領取消費券之前，你要先有收款四大平台（任擇其一）準備就緒。除此以外，請準備好填寫上次領取政府一萬元的資料以作認證，例如登記電話號碼、郵局領取還是銀行過數、當時使用銀行戶口資料。否則就要再度上傳身份證，拖長流程了。

四大平台之一的「Tap&Go」（拍住賞）網絡昨晚一度大塞車，最高峰有過萬人排隊登入。有用戶登入後，更多次無故被登出、餘額一度無法顯示。Tap&Go發言人指，由於反應良好，用戶可能需要等待片刻才可登入手機錢包，由於消費券登記將持續至7月17日，用戶在末來兩周內將有充裕的時間進行登記。

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《香港01》記者發現，下載Tap & Go後，再進入程式時出現「大塞車」，顯示「飲杯咖啡先，轉頭再返嚟」、等待用戶數量及等候時間的字句。

另外，記者又發現，本身為「Tap & Go」登記用戶，本身的餘額「一度失蹤」，多次登入才再次「現身」。

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政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk