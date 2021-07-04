消費券・持續更新｜近70萬名市民成功電子登記　一文看清7大步驟

撰文： 陳淑霞 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-04 12:43

5000元電子消費券，今日（7月4日）早上6點開始登記。《香港01》實測登記網站，特設每步教學，四大平台的詳盡教學，以及各種優惠，各位讀者可以慢慢鑽研，再決定選擇哪種方式接收消費券，最快8月1日可以拿到錢。 開啟登記網頁後，系統會要求市民選取是否使用「智方便」應用程式，之後便會進入登記首頁，作身份認證及選取領取消費券的平台等。《香港01》記者今早近9時實測，約15分鐘完成。假如使用「智方便」，則可省去身份認證步驟，不過，今早9時許，系統顯示需要等候逾一小時，有超過13萬人正等候。政府公布，開始登記3小時已有逾20萬人完成電子登記。 值得注意的是，登記申請限時，需在30分鐘內完成，每名市民只可提交一次。此外，市民宜事先準備文件，包括身份證等，以便可簡化申請程序。以下會教大家逐個步驟填資料。

▼消費券限時30分鐘登記 7大步驟教學即點撃下圖仔細看清▼

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【12:25】消費券計劃網站，截至中午12時，已有接近70萬名市民成功遞交電子登記，其中接近60萬登記人利用申領去年現金發放計劃的資料回答相關保安問題作身份認證，過程簡便，完全不需輪候。市民亦可選擇在填寫登記資料後，在指定時間上載身份證複本到計劃網站以完成登記程序，亦無須輪候。

消費券登記｜用「智方便」逾28萬人等候 首3小時逾20萬人已登記

《香港01》記者實測登入登記消費券的網站首頁，有7大步驟須完成，市民首先選定是否用「智方便」程式，第二要閱讀聲明及承諾。第三步是需按指示填寫身份證及簽發日期，第四是完成圖片及身份認證，第五是開始「四選一」揀選領取消費券的平台，第六是填上平台的號碼，第七是填上個人聯絡資料，並需申報「在港居住要求」資料，確認資料後即已完成。

消費券｜7.4早上六點開始登記 限時30分填寫 過程暢順3分鐘完成

政府發言人表示，消費券計劃網站今早（4日）6時開始接受登記，計劃網站運作暢順截至今早9時，已有超過20萬名市民完成電子登記。發言人稱，部分市民透過「智方便」認證身份，礙於「智方便」系統繁忙，透過這方式登記的輪候時間或較長，發言人呼籲市民可選用其他的認證身份方式進行登記。

▼智方便排隊登記消費券 逾2小時才能登入▼

7月4日早上9時許，系統顯示逾13萬人透過「智方便」登記領取消費券。（網站截圖）

專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記 盡覽申請優惠懶人包

消費券｜一文盡覽八達通、AlipayHK、拍住賞、WeChat Pay搶客優惠

消費券周日登記 八達通、Alipay、拍住賞、WeChatPay揀選全攻略

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

消費券｜八達通App下載程式後四步驟完成申請 教你不拍卡領消費券

選擇八達通的市民，如需要於手機翻查使用記錄，可在下載八達通手機App後，於政府指定網頁登記後，經四個步驟便可成功申請。

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消費券｜Tap&Go下載程式後四步驟完成申請 收短訊確認後即成功

選擇Tap & Go「拍住賞」的市民於政府指定網頁登記後，下載Tap & Go程式後經四個步驟便可成功申請。每期消費券金額將會平均發放至拍住賞Mastercard消費券計劃帳戶及拍住賞「銀聯」消費券計劃帳戶，使用者隨時於這兩個帳戶自由調動消費券金額。

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消費券｜AlipayHK登記領消費券詳盡教學 已下載App者須先更新程式

選擇AlipayHK的市民於政府指定網頁登記後，下載AlipayHK程式後經四個步驟便可成功申請。用戶須留意若已下載程式，需要先更新。

消費券｜WeChat Pay登記領消費券詳盡教學 須先同意開電子銀包

選擇WeChat的市民於政府指定網頁登記後，下載WeChat程式後經四個步驟便可成功申請。用戶需要注意，要先同意開啟電子銀包。

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