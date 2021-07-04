消費券・持續更新｜逾13萬人等候登記　記者實測限時填妥7大步驟

5000元電子消費券，今日（7月4日）早上6點開始登記。《香港01》實測登記網站，特設每步教學，四大平台的詳盡教學，以及各種優惠，各位讀者可以慢慢鑽研，再決定選擇哪種方式接收消費券，最快8月1日可以拿到錢。

開啟登記網頁後，系統會要求市民選取是否擁有「智方便」應用程式，之後便會進入登記首頁，市民需先閱讀聲明及承諾，隨後便進入申請「三部曲」，首先需按指示填寫身分證及簽發日期，並完成認證後，即可「四選一」揀選領取消費券的平台，另需申報「在港居住要求」資料，確認資料後即已完成，《香港01》記者今早近9時實測，約15分鐘完成。不過，假如使用「智方便」，系統則顯示需要等候逾一小時，有超過13萬人正等候。

值得注意的是，登記申請有限時設定，需在30分鐘內完成，每名市民亦只可提交一次。此外，市民宜事先準備文件，包括身份證等，以便可簡化申請程序。以下會教大家逐個步驟填資料。