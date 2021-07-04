消費券・持續更新｜6點開始登記　詳盡攻略、各種優惠　一文看清

撰文： 陳淑霞 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-04 05:30

5000元電子消費券，今日（7月4日）早上6點開始登記。《香港01》實測登記網站，特設每步教學，四大平台的詳盡教學，以及各種優惠，各位讀者可以慢慢鑽研，再決定選擇哪種方式接收消費券，最快8月1日可以拿到錢。

專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記 盡覽申請優惠懶人包

消費券｜一文盡覽八達通、AlipayHK、拍住賞、WeChat Pay搶客優惠

消費券周日登記 八達通、Alipay、拍住賞、WeChatPay揀選全攻略

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

消費券｜八達通App下載程式後四步驟完成申請 教你不拍卡領消費券

選擇八達通的市民，如需要於手機翻查使用記錄，可在下載八達通手機App後，於政府指定網頁登記後，經四個步驟便可成功申請。

▼八達通優惠懶人包▼

消費券｜Tap&Go下載程式後四步驟完成申請 收短訊確認後即成功

選擇Tap & Go「拍住賞」的市民於政府指定網頁登記後，下載Tap & Go程式後經四個步驟便可成功申請。每期消費券金額將會平均發放至拍住賞Mastercard消費券計劃帳戶及拍住賞「銀聯」消費券計劃帳戶，使用者隨時於這兩個帳戶自由調動消費券金額。

+ 2 + 2 + 2

消費券｜AlipayHK登記領消費券詳盡教學 已下載App者須先更新程式

選擇AlipayHK的市民於政府指定網頁登記後，下載AlipayHK程式後經四個步驟便可成功申請。用戶須留意若已下載程式，需要先更新。

消費券｜WeChat Pay登記領消費券詳盡教學 須先同意開電子銀包

選擇WeChat的市民於政府指定網頁登記後，下載WeChat程式後經四個步驟便可成功申請。用戶需要注意，要先同意開啟電子銀包。

▼消費券點用？ 按圖即看$5000電子消費券懶人包▼