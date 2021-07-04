消費券｜放棄智方便　準備3個號碼　教你5分鐘完成登記

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-04 16:45

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】網上登記5,000元電子消費券今日（4日）早上6點開始接受登記，但卻出現網絡大塞車。記者實測選取政府應用程式「智方便」登記，不過，由於選用「智方便」的市民人數眾多，今早近11時「智方便」頁面上更顯示，有逾28萬人在排隊輪候，最終記者在等待2.5小時後，才可正式登記。 不過，其實仍有一個方法，能夠快速於5分鐘完成登記電子消費券，整個流程僅需提供3組較特別的號碼，包括身份證號碼的簽發日期、輸入去年現金發放計劃下登記的電話號碼最後4位數字及相關銀行號碼的最後5位數字。 下文將逐一介紹該方法登記電子消費的所有流程。

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資科辦都建議於網站登記

以政府「智方便」登記電子消費券，可省去身份認證的步驟。若選用消費券計劃網站登記，則需提供個人資料及完成保安驗證的程序。資科辦中午表示，「智方便」今日早上，因極度繁忙，令市民登記消費券及身分認證時一度出現障礙。不過資科辦強調，現時「智方便」系統如常運作，但由於透過該系統登記的人數眾多，市民或需輪候較長時間。

資科辦又指，消費券計劃網站目前運作暢順，若之前已成功登記現金發放計劃領取1萬元的市民，透過回答兩條保安問題，便可認證身分，無須輪候，整個登記程序僅數分鐘便完成。當局亦呼籲，市民無須急於今明兩天登記，在7月17日或之前完成的電子登記，均會同步在8月1日收到第一期消費券。

記者今早近11時進入「智方便」系統，頁面顯示有逾28萬人在排隊輪候，預計進入登記平台的時間為多於一小時，最終輪候至下午1時半，在等待2.5小時後才可登記。

《香港01》其後向資科辦查詢多條問題，包括今日開設「智方便」帳戶的人數；消費券登記頁面，於同一時間內最多可容納的人數；今早市民開設「智方便」帳戶失敗顯示「Client error」的原因等，全部均不獲回應。

於消費券網站選擇不使用「智方便」

不過，記者透過「智方便」以外的方法嘗試登記，即透過消費券計劃網站，發現並無擠塞的情況，無須輸入資料便可完成登記，整個流程不需5分鐘，適用於去年已成功登記現金發放計劃的市民，下文將逐一介紹八個登記步驟。

第一步︰

進入消費券計劃網站的首頁按「立即登記」，不要選取使用「智方便」，而是點擊「沒有智方便（iAM Smart）應用程式」的選項。

第二步︰

進入「登記人聲明及承諾」頁面，市民於閱讀細則後須按剔號，表示已同意聲明受承諾，並按下一步至繼續登記。

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第三步︰

進入登記頁面，市民須輸入身份證號碼及簽發日期，並點擊「我不是自動程式」。

第四步︰

頁面會隨即彈出新視窗，要求市民進行圖片驗證，期間需按系統指示辨認圖片，若揀選錯誤則會「重洗」，需重頭開始再作辨認。而須注意的是，有時候系統要求辨認的圖片，未必會出現相關選項。例如系統要求選取所有包括單車的圖片，選項中卻沒有出現，此時市民可選擇「略過」，否則視作揀選錯誤須「重洗」。

第五步︰

成功完成圖片驗證後，則進入身份認證的頁面，市民只須輸入去年現金發放計劃下，登記的電話號碼最後4位數字，回答當時通過什麼途徑領取該1萬元，並輸入有關銀行號碼的最後5位數字。最後點擊「我不是自動程式」，並按下一步繼續登記。

第六步︰

由於上一個步驟已確認身份，該頁面將自動顯示市民的個人資料，核對無誤後，市民僅需選擇領取消費券的儲值支付工具，並輸入八達通號碼，或另外3間支付工具App內顯示的特定識別號碼。

在輸入特定識別號碼後，頁面會彈出第三部分「在港居住要求」的資料登記，再選取符身自身情況的選項後，可按下一步繼續登記。

第七步︰

其後將進入核對資料的部分，如無錯誤，可點選「我不是自動程式」，並點擊確認及提交。

第八步︰

最後將顯示完成登記的頁面，並提供登記參考資料編號，市民可按「儲存」保留頁面。值得注意的是，整個登記程序設有限時30分鐘，每名市民亦只可提交一次。

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