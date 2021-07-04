天台屋住戶指太陽直曬鐵皮　溫度較室外高　水喉水如「溫泉」

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-04 15:55

炎炎夏日，劏房戶處境更惡劣。社區組織協會公布「分間樓宇單位水電費調查及暑熱氣溫調查報告」，有住在天台屋的女士指出，由於太陽直曬，室內氣溫較室外高，打開水喉後，流出來的水猶如「溫泉」，更有天台屋住戶指，水電費高昂，任職清潔工的她只能在公司洗澡。 社協指出，現時劏房租務管制實行無期，水電費問題仍未得到解決，再加上疫情影響經濟，建議政府考慮發放能源補助，以減輕劏房戶水電費開支。

社區組織協會公布「分間樓宇單位水電費調查及暑熱氣溫調查報告」。（王潔恩攝）

鼠屍屋頂曝曬 下雨屍水滲入屋有鹹魚味

黃女士居於天台屋，每度電收費1.8元，每立方米水價錢15元。除了水電費昂貴外，天台及走廊亦常有死老鼠，屍體更會發臭，引來大量蒼蠅，「有時老鼠屍體會係屋頂，間屋落雨會滲水，啲雨水經過屍體再流入屋，會有陣死鹹魚味，啲水都係黃色。」

黃女士又指，現時的天台屋是鐵皮屋，惟被太陽直曬，加上氣溫炎熱，早前發現當日室外氣溫只得33度，但室內卻高達近38度，即室內氣溫較室外高出5度，「唔開冷氣真係好難生存。」她更形容，打開水喉後，流出來的水猶如「溫泉」，現時洗澡無須再開熱水爐。

她說，以往一直在酒樓工作，惟酒樓因疫情結業，現時只能任職兼職清潔工。她直言，現時單位租金連水電費達3,600元，連計日常開支，收入只僅僅夠用。另有劏房戶同樣住在天台的鐵皮屋，由於水電費高昂，任職清潔工的她只能在公司洗澡。

洗澡要用電筒及手機照明

單親母親左女士與女兒居於80平方呎劏房，需要與其他住戶共用廁廚。她表示，自己從未見過業主，只曾與代理接觸，試過廁房燈壞了3個月，聯絡了代理多次不願修理，洗澡時只能用電筒及手機照明，最後需要議員出手。

她亦指，冬天時單位內的熱水爐曾壞掉，代理卻要求住戶自行「夾錢」購買及安裝，各住戶只能無奈自行煲水洗澡。她表示，曾向代理反映水電費高昂的問題，惟最後都不了了之，形容基層正被壓榨。